Calcio Femminile | Video gol Milan-Parma 2-0, highlights

Tre punti importanti per riprendere la marcia in Serie A Femminile. Al PUMA House of Football le rossonere battono 2-0 il Parma, fanalino di coda della classifica, e ritrovano la vittoria casalinga in campionato dopo due partite senza successi (vs Como e Roma).

Decisive le reti di Piemonte al 44', al termine di un primo tempo non brillante, e di Árnadóttir a inizio ripresa. Dopo un approccio alla partita più complesso del previsto, la formazione di Mister Ganz è uscita alla distanza, sbloccando la contesa con Piemonte e producendo diverse occasioni da rete, specialmente nei minuti iniziali della seconda frazione.

(Comunicato Milan)

Gli highlights del match: