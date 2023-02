Calcio Femminile | Video gol Milan-Pomigliano 1-0, highlights e sintesi partita

Una zampata di Martina Piemonte nella ripresa sblocca una partita difficile contro il Pomigliano e permette alle rossonere di raggiungere la seconda vittoria consecutiva in campionato, quarta in cinque partite nel 2023. L'attaccante con il 18 sulle spalle - 7 gol in Serie A, 10 complessivi in stagione - è nuovamente decisiva e trascinatrice, come nelle ultime partite.

(Comunicato Milan)

Gli highlights del match: