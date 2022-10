Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive del Tritium: "Rialziamo immediatamente la testa"

Dopo una lunga striscia di vittorie consecutiva, il Tritium, cade in casa contro il Lemine Almenno, con il risultato di 0 a 1.

Il rammarico, come scritto anche sui propri canali social, è tanto:

“Con grande rammarico oggi si interrompe la nostra super striscia di vittorie.

Sapevamo che era quasi impossibile tenere questo passo e oggi, purtroppo, ci è toccata la giornata no. Tante occasioni non finalizzate ed ecco la beffa: un contropiede avversario nella seconda frazione di gioco ci condanna per lo 0-1 finale.

Rialziamo immediatamente la testa e prepariamoci alla propria sfida!”