Michele Ferri è il nuovo allenatore della Castanese

La società G.S. Castanese comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a MICHELE FERRI, ex calciatore professionista dal curriculum più che prestigioso.

Nativo di Busto Arsizio, classe 1981, è cresciuto nelle giovanili del Milan dopo aver tirato i primi calci all’Ardor; ha vinto per ben due volte il campionato di Serie B, prima a Palermo nel 2004, poi con l’Atalanta nel 2011. Nel mezzo tantissima Serie A con le maglie – tra le altre – di Cagliari e Sampdoria. Gli ultimi anni da giocatore li ha passati nelle squadre di “casa”. Prima alla Pro Patria, poi al Varese e in chiusura di carriera al Busto 81, in Eccellenza.

Dopo aver lasciato il calcio giocato, ad accogliere la sua ambizione di intraprendere la carriera di allenatore è stata la Caronnese, stagione 2019/2020, che lo ha da subito affiancato a mister Roberto Gatti in qualità di vice.

Convinto che il suo futuro sarà in panchina, l’anno scorso l’ex capitano della Pro Patria in C e del Varese in D ha ottenuto il patentino di “UEFA A” necessario per sedere da head coach sulle panchine di LegaPro e dei campionati Primavera, o da vice allenatore in A e B, con una tesi discussa a Coverciano davanti a Renzo Ulivieri, Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, a Mario Beretta, ex allenatore dei tigrotti, e al professore di Varese Ferretto Ferretti.

Confermato lo Staff tecnico composto dall’allenatore in seconda Andrea De Bernardi, dal preparatore atletico prof. Mattia Miraval Zanon e dal preparatore dei portieri Fabrizio Zulian.

(Comunicato Castanese)