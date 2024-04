È festa in casa Giana Erminio: il Renate è battuto e si vola ai playoff (VIDEO)

“La 37ª giornata di campionato, ultima trasferta della regular season 2023/24, ha visto la Giana sul campo del Renate vincere 2-0 e conquistare il matematico accesso ai playoff.

Per affrontare il Renate mister Chiappella schiera Zacchi tra i pali e una difesa a 4 con Caferri, Corno, Minotti e Groppelli; Lamesta, Marotta e Pinto a centrocampo, con Franzoni e Mbarick Fall in posizione avanzata, dietro a Maguette Fall. Dopo aver osservato un minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa del giovane calciatore Mattia Giani, si parte.

Primo quarto d’ora di manovra a centrocampo e al 16’ Maguette Fall viene fermato fallosamente in ripartenza e guadagna una punizione centrale dai 30 metri: Pinto calcia sul secondo palo, ma la difesa di casa è attenta a respingere. Al 21’ cambia la gara: Mbarick Fall lanciato a rete viene tirato giù da Auriletto al limite dell’area: fallo da ultimo uomo, rosso diretto per lui e punizione per la Giana, ma Ombra è attento. Al 24’ punizione dalla destra di Lamesta, Pinto spizza all’indietro di testa, palla tra le braccia di Ombra.

Al 32’ occasione per la Giana con Franzoni, che riceve palla da Mbarick Fall, stoppa di petto e avanza per la conclusione a botta sicura, deviata in angolo in extremis da Ombra. Al 37’ primo cambio per il Renate: Bosisio per Paudice. Al 38’ Mbarick Fall viene tirato nettamente giù da Possenti in area di rigore, ma l’arbitro lascia proseguire. Al 39’ contropiede della Giana con Lamesta, che lanca Mbarick Fall, il quale avanza e va alla conclusione, Ombra in elevazione blocca.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, mister Chiappella inserisce Previtali al posto di Corno. Si riparte e al 4’ c’è un rigore per la Giana: Franzoni dal fondo crossa al centro per Maguette Fall, che calcia a botta sicura ma trova Bosisio, che da terra aggiusta di mano secondo il direttore di gara; dal dischetto si presenta lo stesso Maguette Fall, che trasforma il penalty nel suo 12° gol stagionale, portando in vantaggio la Giana.

All’8’ Sorrentino su punizione dai 25 metri calcia in area, la difesa della Giana respinge, Bosisio riaggancia e dalla lunga distanza prova a sorprendere Zacchi, che con un pugno manda sulla traversa. Ribaltamento immediato di fronte ed ancora Maguette Fall vicino al gol, ma Ombra è pronto a bloccare. Al 12’ Maguette Fall di un soffio non trova l’impatto con la sfera su un traversone da dietro. Al 16’ cambio per il Renate: Pinzauti per Bocalon e Alfieri per Vassallo. Al 23’ Pinto sfiora il gol approfittando di Ombra fuori dai pali e concludendo verso la porta da 40 metri con un pallonetto, ma la palla esce di poco.

Al 28’ raddoppio della Giana con un gran gol di Maguette Fall, che aggancia il cross dalla sinistra di Groppelli e al volo gira in porta: 13 gol per lui in questa stagione. Al 29’ doppio cambio per la Giana: Piazza per Mbarick Fall e Messaggi per Groppelli. Per il Renate fuori Sorrentino per Procaccio e fuori anche D’Orsi per Bracaglia. Al 35’ per la Giana fuori Franzoni per Acella e fuori Marotta per Barzotti. Per la restante parte della gara il possesso palla è tutto della Giana, che gestisce il vantaggio sino al triplice fischio.”

RENATE-GIANA ERMINIO 0-2

Renate (3-4-3): Ombra; Auriletto, Alcibiade, Possenti; Anghileri, Baldassin, Vassallo (Alfieri 16’ st), D’Orsi (Bracaglia 30’ st); Paudice (Bosisio 37’ pt), Bocalon (Pinzauti 16’ st), Sorrentino (Procaccio 30’ st). A disp: Fallani, Ghezzi, Ciurraino, Ciarmoli, Tremolada, Acampa, Vimercati. Allenatore: Massimo Pavanel

Giana Erminio (4-3-2-1): Zacchi; Caferri, Corno (Previtali 1’ st), Minotti, Groppelli (Messaggi 29’ st); Lamesta, Marotta (Barzotti 35’ st), Pinto; Franzoni (Acella 35’ st); Mbarick Fall (Piazza 29’ st); Maguette Fall. A disp: Pirola, Magni, Ballabio, Verde. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Emanuele Ceriello di Chiari. Assistenti: Davide Fedele di Lecce e Damiano Caldarola di Asti. Quarto ufficiale: Francesco Masi di Pontedera

Marcatori: Maguette Fall (G) rig. 5’ st e 28’ st

Recupero: 2’ pt, 4’ st

Angoli: 0-6

Ammoniti: Alcibiade (R) 16’ pt, Groppelli (G) 39’ pt, Bosisio (R) 4’ st, Pinzauti (R) 39’ st

Espulsi: Auriletto (R) 21’ pt

