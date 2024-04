Festa Scudetto dell'Inter | Lo striscione di Dumfries che riaccende la polemica con Theo Hernandez

È arrivato il momento di festeggiare con il proprio popolo per l’Inter che, dopo la vittoria contro il Torino, è andata in città per il classico giro con il pulmann socperto.

La squadra è andata via da San Siro ed è stata accolta fuori dal garage del Meazza da migliaia di tifosi che li hanno a stento lasciati passare.

Musica a tutto volume, bandiere con le due stelle e i primi cori con il megafono, con i calciatori a cantare "La capolista se ne va" e "I campioni d'Italia siamo noi".

Nel frattempo, i tifosi hanno riempito Piazza Duomo in attesa dell’autobus scoperto, con maglie e bandiere nerazzurre.

Oltre a tutto questo, si sono accese le prime polemiche, con alcuni cartelloni un po’ sopra le righe che hanno ricordato molto quanto successo al Milan due anni fa.

In particolare, non è passato in osservata la scena di Dumfries che ha alzato uno striscione passatogli dai tifosi presenti tra la folla raffigurante lui stesso mentre tiene al guinzaglio Theo Hernandez: