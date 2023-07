Fiammata del Milan: chiuso Noah Okafor dal Salisburgo

Incredibile quanto sta succedendo in casa Milan, i rossoneri hanno chiuso all’improvviso per l’attaccante tanto richiesto da Stefano Pioli.

È in arrivo, infatti, Noah Okafor, giovane attaccante svizzero, classe 2000, che ha dimostrato tutto il suo talento e il suo potenziale nel Salisburgo, attirando l'attenzione di tutta Europa, per una cifra intorno ai 13 milioni.

Le visite mediche sono state fissate per domani, sabato 22 luglio e i tifosi non vedono l'ora di vedere il nuovo arrivato in azione.

Okafor si preannuncia un'aggiunta preziosa al reparto offensivo del Milan, soprattutto per far rifiatare Olivier Giroud.