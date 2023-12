Finisce 0 a 0 il match tra Inter e Real Sociedad: i nerazzurri arrivano secondi nel girone D

Nell’ultima giornata del girone D di Champions League, l’Inter affronta in casa la Real Sociedad, in una gara fondamentale per provare a passare il turno come i primi della classe.

Il primo tempo è giocato su ritmi altissimi, con gli ospiti che mantengono il possesso palla con un grande palleggio ma senza creare veri pericoli.

Sono i padroni di casa, invece, ad avere le chance migliori con Mkhitaryan, Sanchez e soprattutto Thuram, che con la sua velocità mette in difficoltà tutta la retroguardia avversaria.

La seconda frazione è molto più equilibrata, entrambe le squadre fanno fatica ad avvicinarsi al gol, fino al 75’ quando l’abritro assegna un calcio di rigore alla Real Sociedad per un fallo di Calhanoglu su Kubo. Scharer va però al VAR e cambia la sua decisione.

Non succede più niente a San Siro, i nerazzurri arrivano secondi nel girone D mentre gli spagnoli primi.

La classifica finale:

1. Real Sociedad 12

2. Inter 12

3. Benfica 4

4. Salisburgo 4