Finisce 0 a 0 la gara tra Giana Erminio e Legnago Salus

Trasferta inedita per la Giana Erminio sul campo del Legnago Salus per la 26ª giornata di campionato, che vede una partita a reti bianche, dove il protagonista è stato il numero uno della Giana Zanellati.

Contro il Legnago mister Contini torna al 4-3-3, schierando Zanellati tra i pali e una difesa che vede Bonalumi e Magli al centro, con Vono a destra e Magri a sinistra; a centrocampo troviamo Ferrari, Acella a e Panatti, mentre l’attacco è affidato a N. Corti, affiancato da Tremolada e D’Ausilio. Si parte e il Legnago al 1’ prova una prima incursione, facile per Zanellati, ma i successivi 10’ si caratterizzano per una gestione tattica della gara.

Al 12’ primo angolo del match in favore della Giana: D’Ausilio dalla bandierina calcia corto, palla dentro per Bonalumi, che di testa svetta e conclude bene, ma Enzo con un miracolo devia in un nuovo angolo, che la difesa di casa poi spazza via. Al 19’ primo angolo anche per il Legnago: Contini crossa in area, la difesa della Giana respinge, i padroni di casa protestano per un contatto in area che l’arbitro giudica regolare e poi salgono ancora in pressing fino alla conclusione, bloccata tra le mani di Zanellati. Al 30’ secondo corner per il Legnago, sugli sviluppi Buric in rovesciata cerca il gol in acrobazia, ma manda alto. Al 40’ Legnago in avanti sulla fascia destra, Juanito cerca la conclusione con un tiro cross che arriva direttamente tra le mani di Zanellati.

Al 43’ contropiede fulmineo della Giana con D’Ausilio, che al limite dell’area si accentra e cerca il compagno da servire, ma Bondioli con un perfetto intervento in anticipo salva in angolo. Al 47’ ancora Giana in avanti, Magri appoggia a D’Ausilio che serve in mezzo una palla che capita tra i piedi di Ferrari, la cui conclusione viene sporcata da un difensore e termina fra le mani di Enzo.

Al rientro in campo dopo l’intervallo mister Contini sostituisce N. Corti con A. Corti, mentre mister Serena inserisce Rossi al posto di Bruno. Al 2’ angolo per il Legnago: cross basso e deviazione di Bondioli, che Zanellati para a terra. Al 5’ punizione dai 23 metri per il Legnago: Buric calcia una botta verso la porta, ma di poco alta sopra il sette. Al 7’ destro di Contini di poco sopra la traversa, dopo aver agganciato di prima intenzione un cross dalla destra.

Al 14’ altro cambio per il Legnago con Pellizzari che rileva Bondioli, mentre al 23’ entra Antonelli per Contini. Al 25’ Legnago vicino al gol con il diagonale di Rossi sul secondo palo, sul quale si avventa in scivolata Juanito, che però non ci arriva per un soffio e la palla sfila via sul fondo. Al 26’ angolo per i padroni di casa, cross in area e stacco di testa di Juanito, che termina sopra la traversa anche se non di molto.

Al 27’ doppio cambio nella Giana: Palazzolo rileva Acella e Gulinelli rileva Magli. Al 30’ contropiede del Legnago con Lollo, finalizzato con la palla che arriva a Paulinho, il quale conclude con un rasoterra dalla sinistra sul primo palo, deviato in angolo da Zanellati. Al 33’ Zanellati esce coi pugni su una conclusione dalla destra, palla che rimane viva e Zanellati ancora protagonista con un piede ad allontanare il pericolo.

Al 35’ mister Contini richiama in panchina D’Ausilio e fa esordire il classe 2004 Toure. Al 37’ nel Legnago esce Paulinho ed entra Giacobbe. Al 41’ esce Tremolada e al suo posto entra Pinto. Al 47’ Zanellati respinge in angolo una conclusione di Ricciardi; sul cross dalla bandierina, palla sui piedi di Antonelli, che dal limite dell’area piccola manda di poco alto. Al 48’ Zanellati nuovamente protagonista a fermare in elevazione un tiro cross dalla sinistra. Al 49’ Zanellati ancora svetta sulla conclusione di Ricciardi dalla destra e sulla ripartenza innescata dal rinvio arriva il triplice fischio finale.

LEGNAGO SALUS-GIANA ERMINIO 0-0

Legnago Salus (4-3-3): Enzo, Bruno (Rossi 1’ st), Bondioli (Pellizzari 14’ st), Stefanelli, Ricciardi, Lollo, Yabre, Paulinho (Giacobbe 37’ st), Contini (Antonelli 23’ st), Juanito, Buric. A disp: Corvi, Rossini, Lazarevic, Alberti, Sgarbi, Salvi, Zanetti, Casarotti. Allenatore: Michele Serena

Giana Erminio (4-3-3): Zanellati, Vono, Bonalumi, Magli (Gulinelli 27’ st), Magri, Ferrari, Panatti, Acella (Palazzolo 27’ st), Tremolada (Pinto 41’ st), N. Corti (A. Corti 1’ st), D’Ausilio (Toure 35’ st). A disp: Casagrande, Cazzola, Carminati, Perna, Piazza, Colombini. Allenatore: Matteo Contini

Direttore di gara: Andrea Ancora della sezione di Roma 1. Assistenti: Stefano Lenza di Firenze e Antonio Lalomia di Agrigento. Quarto ufficiale: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

Recupero: 2’ pt, 5’ st

Angoli: 6-7

Ammoniti: N. Corti 24’ pt, Bonalumi 3’ st, Juanito 13’ st, Contini 16’ st, Buric 19’ st, Yabre 35’ st, Tremolada 40’ st

Espulsi: nessuno