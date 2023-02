Finisce la maledizione del Club Milano grazie a una rete di Locati

Dopo un periodo davvero negativo, il Club Milano torna a vincere, battendo 1 a 2 il Muggiò.



Serviva un episodio che potesse svoltare la stagione e, dopo tanta fatica, finalmente è arrivato.



Primo tempo poco spettacolare che termina a rete inviolate, viste le poche occasioni create.



Nel secondo tempo sblocca il match in favore degli ospiti con il primo gol in categoria dell’ex Arioli al 67'.



La reazione dei padroni di casa è immediata e furente, tanto che dopo soli 5 minuti arriva il pareggio con Principi.



Minuto 90, su una palla vagante si avventa il classe 2002 Locati, che si regala un compleanno da sogno e regala i tre punti ai suoi compagni.





MUGGIÒ – CLUB MILANO 1-2 (0-0)

Muggiò: Lupu, Campanella, Raffaglio, Crimaldi (43’ st Schiavo), Lazzaroni (24’ st Caferri), Scaccabarozzi, Patete (24’ st De Toni), Moratti (29’ st Baldan), Grandi, Achenza, Arioli (35’ st Cancedda). A disposizione: Boselli, Panicucci, Baratta, Ronchi. Allenatore: Natobuono.



Club Milano: Monzani, Cuoco, Benatti, Costa, Di Maggio (40’ pt Russo), Diouck, Pelle (29’ st Panzani), Principi (35’ st Locati), Cominetti (47’ st Bombino), Greco, Natale. A disposizione: Silva, Priori, Quisini, Grossi, Mylnykov. Allenatore: Scavo.



Arbitro: Scalvi di Lodi (Iachetti di Lecco e Camporeale di Lodi)



Marcatori: st: 12’ Arioli (M), 17’ st Principi (C), 45’ Locati (C).



: Giornata serena, campo in ottime condizioni, spettatori 250 circa.: Cominetti (C), Moratti (M), Panzani (C), Schiavo (M), Caferri (M), Raffaglio (M), Baldan (M). Calci d’angolo: 3-1. Recupero: 2’+ 5’.