Finisce l'era di Steven Zhang: Oaktree è il nuovo proprietario dei nerazzurri

Non c’è più tempo per Steven Zhang, la scadenza è passata e il finanziamento con Oaktree da 386 milioni di euro non è stato chiuso.

L’Inter, quindi, passa in mano al fondo americano, che potrà avviare le procedure per escutere il pegno e acquisire il 99,6%.

Cosa succede ora?

Nelle prossime ore si avvierà tutto l’iter burocratico e in 15-20 giorni verrà convocata un’assemblea dei soci per eleggere i nuovi membri del consiglio di amministrazione e successivamente, ci sarà il primo cda con la scelta di un nuovo presidente. Già in giornata si attende un comunicato di Oaktree.

Dopo 8 anni e 7 trofei finisce l’era di Steven Zhang, che lascia come secondo presidente più vincente della storia.