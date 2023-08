Ufficiale, finisce la storia tra il Milan e De Ketelaere

"Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da AC Milan – con opzione di riscatto per l’acquisizione definitiva – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Charles De Ketelaere, che ha scelto il 17 come numero di maglia.

Nato a Bruges il 10 marzo 2001, è un trequartista/attaccante mancino della nazionale belga.

Calcisticamente cresce nel Club Brugge, con cui si mette in luce nella UEFA Youth League 2018-2019 realizzando nella fase a gironi due gol contro Monaco e Borussia Dortmund. Nella stessa stagione ha un assaggio di calcio italiano, partecipando alla Viareggio Cup e contribuendo con due gol al raggiungimento della semifinale.

Il debutto in prima squadra avviene quando è appena diciottenne, segnatamente nel settembre del 2019, in un match di Coppa del Belgio.

Dopo un solo mese arriva anche l’esordio in UEFA Champions League, schierato titolare nel match della fase a gironi contro il Paris Saint Germain. Alla fine saranno 4 le presenze in Champions, a cui aggiungerne altre due contro il Manchester United in UEFA Europa League.

Chiude la stagione del debutto in prima squadra con 25 presenze complessive in tutte le competizioni, impreziosite da 2 gol e altrettanti assist.

Nella seconda stagione le presenze complessive nel Club Brugge salgono a 46, con 5 gol e 8 assist: due reti le segna nei vittoriosi match contro lo Zenit nella fase a gironi di Champions League.

Nel 2020 diventa il quinto calciatore nella storia a vincere il premio di “Belgian Talent of the Year” riservato alle giovani promesse di tutti gli sport.

Nella stagione 2021-2022 stabilisce il suo record di marcature, andando a segno 18 volte (14 in campionato e 4 nella coppa nazionale), e servendo anche 10 assist in totale tra tutte le competizioni. Uno score che lo porta a vincere il premio di miglior giovane calciatore professionista dell’anno.

Dopo tre campionati vinti, lascia il Club Brugge nell’estate del 2022 per approdare al Milan, con cui nella scorsa stagione disputa 40 partite tra campionato e coppe, nazionali e internazionali.

Fa tutta la trafila delle nazionali giovanili, dall’Under 16 all’Under 21 (con cui lo scorso giugno ha disputato la Fase Finale degli Europei), e debutta in Nazionale maggiore nel novembre del 2020 in Belgio-Svizzera 2-1. Alla seconda presenza arriva anche il suo primo gol e lo segna all’Italia nella finale per il terzo posto della UEFA Nations League dell’ottobre 2021. Il 27 novembre 2022 nel match contro il Marocco fa il suo debutto al Mondiale.

Atalanta BC rivolge un caloroso benvenuto a Charles, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra."

(Comunicato Atalanta)