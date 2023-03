Fiorentina-Milan, parla mister Pioli: "Domani toccherà a Charles"

Dopo il grande successo contro l’Atalanta a San Siro, il Milan dovrà fare tappa a Firenze per sfidare i viola allenati da Italiano.

In vista della gara, Mister Pioli ha parlato in conferenza stampa di Thiaw e di De Ketelaere:

"Tutte le partite possono essere decisive per ogni mio giocatore. Brahim non sarà a disposizione e quindi a Firenze toccherà a Charles, ma tutto il collettivo dovrà giocare una grande gara a livello tecnico, tattico, e anche di corsa. Per Thiaw l'MVP del mese è un premio meritato, ha grande applicazione - caratteristica fondamentale per i difensori -, è giovane ma ha ottime qualità e può crescere ancora".