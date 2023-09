Milan Primavera, rossoneri fermati sull’1-1 dalla Fiorentina

Si ferma a quattro il numero di vittorie consecutive del Milan Primavera in campionato. Al “Viola Park” i rossoneri di mister Abate s’infrangono contro contro la Viola che nella ripresa è riuscita a rimontare lo svantaggio iniziale.

In avvio di gara si fanno preferire i padroni di casa pericolosi in un paio di occasioni con Braschi e Caprini. Il Milan reagisce con Sia e Stalmach, ma l’occasione migliore la crea ancora la Fiorentina con Vitolo che alla mezz’ora chiama Bartoccioni a un grande intervento. I rossoneri hanno il merito di restare sempre in partita e a due minuti dal termine passa in vantaggio: azione personale di Victor che si accentra e dai 25 metri batte Martinelli con un tiro rasoterra imprendibile. Prima di andare negli spogliatoi il Milan potrebbe raddoppiare con Scotti, ma Martinelli tiene aperta la partita salvando lo specchio.

In avvio di ripresa parte forte il Milan che sfiora il raddoppio prima con Camarda e poi Victor, ma la difesa Viola si salva. Passati i primi minuti di assedio, la Fiorentina torna ad alzare il ritmo fino al 65’ quando Braschi conquista un prezioso calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Rubino che prima si fa ipnotizzare da Bartoccioni, ma poi si fa perdonare segnando sulla respinta.

Il gol subito scuote il Milan che prova a riportarsi in vantaggio grazie anche alla freschezza dei subentrati. La Fiorentina fa però buona guardia e il punteggio rimane blindato sull’1-1

IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 1-1

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Vigiani, Baroncelli, Biagetti, Romani (63’ Elia); Vitolo, Harder (32' Gudelevi?ius); Dénes (63’ Padilla), Rubino, Braschi (68’ Guidobaldi); Caprini. A disposizione: Tognetti; Scuderi, Spaggiari, Sadotti, Maggini, Fortini, Mignani. Allenatore: Galloppa.

MILAN (4-2-3-1): Bartoccioni; Bakoune (59’ Jiménez), Simi?, Nissen, Magni; Victor (81’ Malaspina), Stalmach (59’ Perrucci); Scotti, Zeroli, Sia (81’ Perina); Camarda (71’ Bonomi). A disposizione: Raveyre, Torriani; Paloschi, Parmiggiani; Sala; Liberali. Allenatore: Abate.

ARBITRO: Cavaliere di Paola. RETI: 43' Victor - 67’ Rubino. AMMONITI: Bakoune, Victor - Rubino, Baroncelli, Gudelevi?ius.