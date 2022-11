Calcio Femminile | Flop Milan Women, il Como pareggia al 93'

Niente da fare per il Milan Women, che dopo la brutta sconfitta con il Pomigliano, si fa recuperare dal Como e pareggia 3 a 3.

Le rossonere vanno in vantaggio al 9’ con Thomas, bravissima a trovare il pallone durante una mischia in area e infilare la palla nell’angolino.

Il raddoppio arriva al 22’ quando la stessa Thomas vola in campo aperto presentandosi davanti alla porta e superando Koren?iová con una conclusione precisa.

Al 40' le ospiti accorciano le distanze con Pavan che scappa via sulla sinsitra e serve al centro Karlernäs che fulmina Giuliani con un grande mancino.

Il tris delle ragazze di Ganz è dietro l’angolo e infatti al 55’ sull’angolo di Mascarello, Fusetti salta più in alto di tutti e firma il 3-1. A

L’episodio che svolta in negativo il match arriva al 73' Tucceri Cimini sbaglia un rigore; un minuto dopo il Como segna il 2 a 3 con Beccari che corregge in porta un cross dalla sinistra di Lipman.

Al 92' Bergamaschi entra male su un’avversaria nella sua area e l’arbitro fischia un calcio di rigore che Rizzon sbaglia, o meglio Giuliani para, sulla respinta la stessa giocatrice non sbaglia.

MILAN-COMO WOMEN 3-3

MILAN (3-4-1-2): Giuliani; Árnadóttir, Mesjasz, Fusetti; Bergamaschi, Mascarello (32'st Vigilucci), Adami (26'st K. Dubcová), Tucceri Cimini; Asllani (32'st Soffia); Piemonte, Thomas. A disp.: Babb, Fedele; Guagni, Thrige Andersen; M. Dubcová. All.: Ganz.

COMO WOMEN (4-3-3): Koren?iová; Cecotti, Rizzon, Lipman, Borini (40'st Carravetta); Karlernäs, Hilaj, Picchi (36'st Rigaglia); Pavan (17'st Pastrenge), Kubassova (17'st Di Luzio), Beccari. A disp.: Beretta; Bianchi; Beil, Cavicchia, Liva. All.: De La Fuente.

Arbitro: Scarpa di Collegno.

Gol: 9' Thomas (M), 22' Thomas (M), 40' Karlernäs (C), 10'st Fusetti (M), 29'st Beccari (C), 47'st Rizzon (C).

Ammonite: 18' Karlernäs (C), 30' Mascarello (M), 38' Tucceri Cimini (M), 5'st Cecotti (C), 28'st Hilaj (C), 42'st Beccari (C).