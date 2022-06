Alessandro Florenzi lascia la nazionale per un'operazione: "Dispiace lasciare questo gruppo"

La Nazionale continua il suo percorso di Nations League, proseguendo con molto esperimenti sulla rosa di Mancini, pareggiando nell'ultima partita contro l'Inghilterra.

Dopo la gara, però, il terzino del Milan Alessandro Florenzi ha lasciato il ritiro della Nazionale per un'operazione non legata al calcio, come spiegato sul suo profilo Instagram:

"Torno a Roma per un piccolo intervento non legato al calcio programmato da mesi... Dispiace lasciare questo gruppo straordinario. Forza Azzurri"