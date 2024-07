Formazione calendario SerieA Enilive 2024/2025: cosa cambia in breve?

La stagione calcistica 2024/2025 di Serie A si preannuncia ricca di novità e cambiamenti significativi, mirati a ottimizzare la gestione degli incontri e a migliorare l'esperienza per tifosi e club.

Alternanza Assoluta

Le squadre di seguito menzionate giocheranno in modo alternato, evitando così di giocare contemporaneamente in casa o in trasferta:

Inter-Milan

Lazio-Roma

Juventus-Torino

Empoli-Fiorentina

Calendario Asimmetrico

Anche per la stagione 2024/2025, il calendario sarà asimmetrico, con una sequenza delle gare nel girone di andata diversa rispetto a quella del girone di ritorno. Questo comporterà un minimo di 8 giornate di distanza tra le partite di andata e ritorno contro la stessa avversaria. L'obiettivo principale di questo formato è di rispettare le crescenti esigenze legate all'ordine pubblico, alle competizioni europee, agli eventi locali e alle necessità dei club, oltre a massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.

Derby

I derby saranno distribuiti in giornate diverse e non si disputeranno nelle giornate 1 e 38, né nel turno infrasettimanale della giornata 10. Questo per garantire maggiore spettacolarità e sicurezza.

Gare tra Squadre Partecipanti alle Competizioni Europee

Un altro cambiamento significativo riguarda le squadre che partecipano alle competizioni europee. Le società impegnate nella UEFA Champions League non si incontreranno con quelle partecipanti alla UEFA Europa League e alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 5ª, 6ª, 22ª, 25ª, 28ª, 32ª e 35ª, periodi compresi tra due turni di competizioni UEFA "back to back". Questo accorgimento è stato preso per facilitare la gestione degli impegni internazionali.

Turni Infrasettimanali

Il campionato avrà un unico turno infrasettimanale, programmato per la giornata 10. Questo riduce la congestione del calendario e permette alle squadre di avere più tempo per prepararsi alle partite.

No Sosta Invernale

La stagione 2024/2025 si svolgerà dal 17 agosto 2024 al 25 maggio 2025 e non prevede una sosta invernale. Le uniche pause saranno durante le 4 finestre FIFA (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo). Inoltre, nel periodo natalizio si giocherà nei weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio, mantenendo alta l'attenzione dei tifosi anche durante le festività.