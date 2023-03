Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Tre KO nelle ultime quattro partite di campionato per l’Inter, non certo un momento facile, soprattutto in vista di una delle parti più determinanti della stagione.

In questo turno di Serie A, i nerazzurri dovranno affrontare la Fiorentina, avversario complicatissimo che vive un momento di forma incredibile.

Le probabili formazioni del match:

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano