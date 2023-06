Le probabili formazioni di Manchester City-Inter e e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

È arrivato il grande giorno, Manchester City e Inter si sfidano nel match più importante della stagione, la finale della Champions League 2022/23.

Dopo un cammino molto positivo in coppa e un filotto di vittorie fondamentale in campionato, i nerazzurri dovranno cercare di ribaltare i pronostici con una prestazione perfetta.

Inzaghi schiera il solito 3-5-2, con Onana in porta, Darmian, Acerbi e Bastoni a formare il pacchetto difensivo, Dumfries e Dimarco sugli esterni, Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo con l’intento di bloccare le giocate dei centrocampisti del City, Lautaro e Dzeko in avanti, con Lukaku pronto a subentrare.

Guardiola, invece, dovrebbe confermare la stessa formazione che, la scorsa settimana, ha superato il Manchester United in finale di FA Cup.

Le probabili formazioni:

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Dove vedere la gara?

La partita Manchester City-Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

La gara sarà trasmessa in tv anche da Canale 5 e in streaming da Infinity, piattaforma di Mediaset, e Now Tv.