Le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta

Squadra in casa Milan

A San Siro il Milan si gioca il tutto per tutto contro l'Atalanta nell'anticipo delle 18. I ragazzi di Pioli hanno due punti di vantaggio sull'Inter che questa sera gioca contro il Cagliari.

I rossoneri non possono permettersi di perdere e dovranno fare di tutto per portare a casa almeno un punto per poi giocarsi tutto con il Sassuolo.

Le formazioni del match:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

Atalanta (4-3-1-2): Musso; Hateboer, Djimsiti, Palomino, Zappacosta; De Roon, Koopmeiners, Freuler; Pessina; Pasalic, Muriel. All. Gasperini