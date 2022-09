Le formazioni ufficiali di Udinese-Inter

Tutto pronto per la gara delle 12.30 dove l'Udinese, dopo un inizio di campionato spettacolare dove ha raccolto 13 punti, affronterà un'Inter che ha assoluto bisogno di vincere per restare attaccata alle prime della classe, in attesa del big match tra Milan e Napoli.

Le formazioni ufficiali:

UDINESE – Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

INTER – Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Dzeko, Lautaro.