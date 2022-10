Le formazioni ufficiali di Verona-Milan

Nella decima giornata del campionato di Serie A, il Milan affronta l'Hellas Verona in un match davvero complicato, dove i rossoneri devono vincere per restare vicine alle squadre in testa.

Le formazioni ufficiali:

VERONA – Montipò; Magnani, Gunter, Hien; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi, Hrustic; Henry.

MILAN – Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Adli, Leao; Giroud.