Franzoni, all'ultimo respiro, regala i tre punti alla Giana Erminio contro l'Alessandria

"Ritorno al Moccagatta per la 14ª giornata di campionato, con la Giana che torna a casa con 3 pesantissimi punti, guadagnati in rimonta nell’ultimo scampolo di una partita bella da ambedue le parti.



Esordio tra i professionisti per il classe ’05 Samuele Magni, oggi tra i pali al posto del febbricitante Pirola. Per lui una presenza in Prima Squadra nella stagione scorsa, l’ultima giornata del campionato Serie D Aglianese-Giana, durante la quale aveva mantenuto inviolata la porta (0-1).



Davanti a Magni, mister Chiappella schiera una difesa a 3 con Ferrante, Piazza e Minottti; a centrocampo Franzoni, Marotta e Ballabio, con Caferri sull’out di destra e Messaggi su quello di sinistra; in attacco Fumagalli e Fall. Dopo aver osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strada, si parte con una fase di studio.



Al 10’ Gazaoul aggancia un disimpegno della difesa biancazzurra e innesca un’azione insistita dell’Alessandria in area della Giana, che si conclude con un tiro cross dalla destra che Magni in uscita alta devia dalla testa di Gazoul, pronto alla deviazione da pochi passi.



Al 12’ miracolo in tuffo di Liverani sul tiro a giro di Fumagalli dal vertice sinistra dell’area in direzione del secondo palo, palla in angolo. Al 17’ punizione per l’Alessandria sulla trequarti: Nunzella con un tiro teso conclude direttamente in porta, Magni respinge senza trattenere, Gazoul riaggancia ma da pochi passi calcia alto.



Al 24’ fondamentale intervento di Magni per negare il gol ai padroni di casa: cross di Foresta dalla destra, deviazione a distanza ravvicinata di Siafa, Magni fa il miracolo smanacciando via. Al 27’ punizione centrale per la Giana dai 25 metri: Fumagalli si incarica del tiro, che si stampa sull’incrocio dei pali, facendo sobbalzare lo stadio.



Al 36’ Magni coi piedi para una conclusione ravvicinata di Foresta, ma al 37’ nulla può contro il tiro di Mastalli, che aggancia il cross di Foresta dalla destra e conclude al volo mettendo la palla in rete. Al 41’ Fumagalli dalla sinistra prova con un tiro cross sul secondo palo a servire l’accorrente Fall, ma Liverani lo anticipa di poco.



Al 45’ Siafa devia di testa un cross da dietro di Nunzella, mandando fuori di poco alla destra di Magni.



Dopo l’intervallo mister Banchini effettua un cambio, inserendo Sepe al posto di Rota. Si riparte e al 2’ Caferri riceve palla da Fumagalli, avanza sulla destra e va alla conclusione sul primo palo, Liverani in uscita anticipa tutti.



La Giana insiste nell’area dell’Alessandria e prima Fumagalli prova una conclusione dalla sinistra, fuori, poi Fall, al 9’, aggancia un disimpegno errato e va alla conclusione morbida, facile per Liverani. All’11’ punizione dalla linea corta sinistra dell’area per l’Alessandria, cross in mezzo, allontana la difesa della Giana.



Al 13’ entrano Verde per Ballabio e Groppelli per Messaggi tra le fila della Giana. Al 17 nell’Alessandria entra Pellitteri al posto di Gazaoul. Al 19’ Magni sradica la palla dai piedi a Siafa, bloccando la palla in presa bassa. Al 21’ Magni in uscita coraggiosa ancora su Siafa, lanciato a rete, calcia via il pallone anticipandolo di pochissimo.

Al 27’ doppio cambio per la Giana: Lamesta per Piazza e Previtali per Ferrante.

Al 37’ rigore per la Giana: Fumagalli si inserisce in area dalla destra e viene atterrato da Foresta; l’arbitro decreta il penalty che lo stesso Fumagalli si incarica di trasformare, con un tiro potente, nel gol del pareggio, il suo 6° centro in campionato.



Al 40’ Mastalli lascia il posto a Pagliuca e Foresta a Rossi, nell’Alessandria. Al 43’ Corno per Fumagalli, nella Giana. Al 47’ punizione per l’Alessandria dai 25 metri: Nunzella crossa in area, Siafa schiaccia di testa, ma Magni blocca.



Al 48’ Franzoni sfugge in avanti da solo, scarta Liverani in uscita e da posizione defilata sulla sinistra insacca il suo secondo gol stagionale, il gol vittoria, il gol che tutti i tifosi della Giana stavano aspettando."



(Comunicato Giana Erminio)



ALESSANDRIA-GIANA ERMINIO 1-2



Alessandria (3-5-2): Liverani, Rota (Sepe 1’ st), Ercolani Gega, Ciancio, Foresta (Rossi 40’ st), Nichetti, Mastalli (Pagliuca 40’ st), Nunzella, Gazaoul (Pellitteri 17’ st), Siafa. A disp: Virano, Gentile, Belgiovine, Anatriello, Ronci, Parrinello, Pellegrini, Ndir, Vaughn. Allenatore: Marco Banchini



Giana Erminio: (3-5-2): Magni, Ferrante (Previtali 27’ st), Piazza (Lamesta 27’ st), Minotti; Caferri, Franzoni, Marotta, Ballabio (Verde 13’ st), Messaggi (Groppelli 13’ st); Fumagalli T. (Corno 43’ st), Fall. A disp: Fumagalli G., Boafo, Perna, Francolini, Barzotti, Gotti. Allenatore: Andrea Chiappella



Direttore di gara: Cristiano Ursini di Pescara. Assistenti: Daniele De Chirico di Molfetta e Davide Fedele di Lecce. Quarto ufficiale: Guido Iacopetti di Pistoia



Marcatori: Mastalli (A) 37’ pt, Fumagalli T. (G) 38’ st rig., Franzoni (G) 48’ st



Recupero: 2’ pt, 4’ st



Angoli: 0-6



Ammoniti: Rota (A) 25’ pt, Mastalli (A) 6’ st, Franzoni (G) 22’ st, Liverani (A) 25’ st, Groppelli (G) 43’ st