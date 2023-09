Inter Primavera, vittoria nerazzurra contro il Frosinone

Allo stadio “Città dello Sport” di Ferentino si sono affrontate Frosinone e Inter, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Primavera 1. Al termine dei novanta minuti ad avere la meglio sono stati i nerazzurri di Christian Chivu vittoriosi di misura con il punteggio di 2-1.



Parte subito forte l’Inter che al 13’ indirizza subita la partita a suo favore portandosi in vantaggio con Kamate, letale ad approfittare di un errore in fase difensiva del Frosinone. I padroni di casa non ci stanno e reagiscono subito con un tiro-cross di Mezsargs sui cui Raimondi è costretto a intervenire per deviare in angolo. Al 25′ i giallazzurri mettono i brividi all’Inter: Raimondi esce a vuoto su azione d’angolo, la palla arriva a Lusuardi che però manda alto di testa. Passano due minuti e ci prova anche Voncina dal limite dell’area su suggerimento di Dixon, ma la conclusione termina a lato. Nella seconda mezz’ora di gioco l’Inter alza i ritmi e nei minuti finali sfiora il raddoppio con Kamate.

La ripresa si apre subito con una doccia gelata per il Frosinone che al 53’ concede un calcio di rigore all’Inter per fallo di mano di Macej. Dagli undici metri si presenta Di Maggio che con freddezza non sbaglia. La squadra di Gregucci non vuole arrendersi e prova a riaprire la partita. Al minuto 65 i giallazzurri sfiorano il gol con Voncina che controlla bene in area, ma da posizione invitante non riesce a battere Raimondi. Il gol dei padroni di casa è nell’aria e arriva due minuti più tardi quando Boccia lascia partire un tiro dalla distanza che batte l’estremo difensore dell’Inter.

Nei minuti finali dell’incontro i ritmi sono molto alti con l’Inter che prova a sorprendere il Frosinone sbilanciato in avanti alla ricerca del pareggio. Sarr potrebbe chiudere la partita, ma il suoi tiro scheggia soltanto il palo. L’errore potrebbe costare caro all’Inter che sul ribaltamento di fronte subiscono il contropiede del Frosinone, ma sotto porta Dixon non trova il tap-in vincente.

Con quest’ultima occasione si chiude la sfida con il punteggio di 1-2 a favore dell’Inter. I nerazzurri torneranno in campo venerdì pomeriggio alle ore 16 per ospitare il Torino al Konami Training Center.

IL TABELLINO

FROSINONE - INTER 1-2

FROSINONE: Avella; Lusuardi, Macej (61′ Paura), Severino (46′ Amerighi), Giunashvili; Ferizaj (84′ Cichero), Cisse (69′ Milazzo), Boccia; Dixon; Voncina, Mezsargs (69′ Aromatico). A disposizione: Lagonigro, Romano R., Stefanelli, Totti, Molignano, Antoci. Allenatore: Gregucci.

INTER: Raimondi; Aidoo (80′ 16 Guercio), Stante, Matjaz, Motta (69′ Cocchi); Di Maggio, Bovo (80′ Ricordi), Berenbruch; Kamate, Spinaccè (69′ Sarr), Quieto (69′ Vedovati). A disposizione: Calligaris, Maye, Miconi, Mazzola, Diallo, De Pieri. Allenatore: Chivu.

ARBITRO: Fabio Rosario di Napoli.

ASSISTENTI: Abbinante di Bari; Tomasi di Lecce.

RETI: 67′ Boccia - 13′ Kamate, 53′ Di Maggio.

AMMONITI: Macej, Amerighi, Paura, Voncina - Bovo, Guercio.

NOTE: Recupero 1′-5′.