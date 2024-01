Tommaso Fumagalli, dai dilettanti alla Serie B: ufficiale il passaggio al Como

“A.S. Giana Erminio comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Como 1907 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Fumagalli.

L’attaccante classe 2000, arrivato in biancazzurro nella stagione 2018/19, dopo due anni tra la formazione Berretti e la Prima Squadra ha vestito per un biennio la maglia del Caravaggio, per tornare alla Giana all’inizio della stagione 2022/23. Da allora 57 presenze e 29 gol gli hanno consegnato il titolo di capocannoniere del girone D di Serie D nella stagione scorsa (17 gol) e quello di capocannoniere del girone di andata del girone A della Serie C Now 2023/24 (12 gol).

A Tommaso i più fervidi auguri del miglior proseguimento della propria carriera calcistica nelle serie superiori.”

(Comunicato Giana Erminio)