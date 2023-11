Noel Gallagher sfotte l’Inter in un concerto, Materazzi risponde con una storia Instagram

Marco Materazzi, negli ultimi anni dopo il ritiro dal calcio giocato, ha dimostrato più volte di non tollerare gli sfottò riguardanti la sua amata Inter.

Questa volta “a farne le spese” è Noel Gallagher che al concerto andato in scena al Forum di Assago, ha dedicato la canzone Don’t look back in anger, facendo vedere al pubblico un cartonato di Pep Guardiola.

Il tifoso del City, ad aprile ospite negli studi di Sky Sport 24 aveva dichiarato che in un'eventuale finale di Champions League avrebbe voluto incontrare i nerazzurri: "Dico l'Inter perché non sono molto bravi. Lukaku è terribile."

L’ex difensore non ha perso tempo e nelle sue storie ha condiviso una storia con la faccia del cantante coperta da un'emoj di un pagliaccio.