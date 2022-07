Ufficiale, Tommaso Gattoni rinnova con la Pro Sesto

Serie C

Serie C Girone A

"Pro Sesto 1913 è lieta di comunicare il rinnovo di contratto del centrocampista Tommaso Gattoni.

Il numero 4 classe 1993 si è legato alla Pro Sesto per altre due stagioni, dando il via quindi al suo quarto anno consecutivo in maglia biancoceleste.

Con la Pro Sesto, Gattoni ha complessivamente totalizzato 99 presenze tra Serie C, Serie D e Coppa Italia, arricchite da 4 reti segnate, una promozione in Serie C e due salvezze conquistate.

Tutta la Società fa l’in bocca al lupo a Tommaso per il suo futuro in biancoceleste!"

(Comunicato della Pro Sesto)