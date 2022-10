Una buona Giana non va oltre il 3 a 3 contro il Ravenna

Per la 7ª giornata del campionato 2022/23 la Giana è stata ospitata allo stadio Benelli di Ravenna, dove si è giocata una gara ricca di colpi di scena che si è conclusa con un pareggio al cardiopalma.

Per la trasferta al Benelli di Ravenna, mister Chiappella schiera Pirola in porta e Colombara al centro della difesa, affiancato da Minotti e Corno; a centrocampo Ghilardi e Ballabio, affiancati da Brioschi e Messaggi – che per l’occasione veste la fascia da capitano, per la prima volta con la maglia della Giana - mentre Lamesta staziona dietro le punte Fall e Calmi.

Si parte e al 1’ arriva subito una svolta: Gigli atterra Fall in area, si becca un cartellino gialle e per l’arbitro è rigore; lo stesso Fall dal dischetto trasforma nel gol del vantaggio, segnando il suo quarto gol in campionato. Al 13’ primo angolo del match in favore del Ravenna, ma la Giana chiude bene ogni spazio. Al 16’ punizione per il Ravenna dai 25 m: D’Orsi calcia direttamente in porta, ma la palla è troppo morbida per impensierire Pirola, che blocca tra le braccia. Dopo una ventina di minuti di gioco piuttosto spezzettato, al 35’ capitan Guidone riporta il risultato in parità, agganciando di testa un cross dalla sinistra di D’Orsi e girandolo a rete, battendo Pirola.

Al 39’ è invece Calmi a girare a rete un cross dalla destra di Messaggi, ma l’arbitro annulla per fuorigioco, scatenando le proteste dei biancazzurri. Al 46’, però, la Giana ritrova il gol del vantaggio: Fall è abilissimo a rubare un pallone a centrocampo e ad involarsi sulla destra, poi a servire Ballabio accorrente sulla sinistra, il quale si aggiusta il pallone, si accentra e batte Fontanelli con un rasoterra all’angolino, andando a segnare il suo secondo gol in campionato.

Al rientro in campo, mister Chiappella inserisce Gaye al posto del già ammonito Ghilardi. Al 3’ cambio anche per il Ravenna: fuori Gigli per Terigi, mentre per la Giana esce Calmi per Perna. Al 5’ Colombara viene atterrato in area, ma l’arbitro lascia proseguire. All’8’ un altro cambio per il Ravenna, esce Montuori per Tabanelli. Al 9’ dopo un’azione insistita della Giana in area ravennate, conclusione di Gaye che il portiere in uscita respinge coi pugni; Messaggi riaggancia sulla destra e va al tiro, ma la palla sorvola la porta e si spegne sul fondo.

Al 13’ gol del pareggio del neoentrato Tabanelli, che con una punizione dai 23 metri manda la palla all’angolino. Al 17’ tra le fila della Giana entra Caferri per Brioschi. Al 20’ raddoppio dello stesso Tabanelli, che ruba palla a Lamesta e si presenta alla conclusione di destro, scavalcando Pirola e mandando la palla nel sette. Girandola di cambi per il Ravenna: al 25’ Magnanini per Spinosa e al 28’ Lisi per Marangon. Al 30’ mister Chiappella inserisce Pinto al posto di Lamesta e il numero 7 biancazzurro fa il suo primo ingresso in campo della stagione, dopo un lungo periodo di infortunio.

Al 37’ Fall si invola verso la porta portandosi dietro due difensori e con un diagonale dalla sinistra sfiora il secondo palo. Al 38’ cambio Ravenna: esce Sabelli ed entra Rivi. Al 43’ Messaggi sulla sinistra arriva fino in fondo al campo tallonato da un difensore e prova la conclusione, che si spegne sull’esterno della rete.

(Comunicato Stampa)

RAVENNA-GIANA ERMINIO 3-3

Ravenna (3-5-2): Fontanelli, Montuori (Tabanelli 8’ st), Gigli (Terigi 3’ st), Sabelli (Rivi 38’ st), Marangon (Lisi 28’ st), Abbey, Pipicella, Guidone, D’Orsi, Spinosa (Magnanini 25’ st), Grazioli. A disp: Billi, Spezzano, Carrasco, Lussignoli. Allenatore: Cristian Serpini

Giana Erminio (3-4-1-2): Pirola, Calmi (Perna 3’ st), Corno, Ballabio, Colombara, Fall, Brioschi (Caferri 17’ st), Ghilardi (Gaye 1’ st), Lamesta (Pinto 30’ st), Messaggi, Minotti. A disp: D’Aniello, Bassani, Perico, Fumagalli, , Gorghelli. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Stefano Striamo di Salerno. Assistenti: Marco Roncari di Vicenza e Giovanni Boato di Padova

Marcatori: Fall (rig.) 2’ pt, Guidone 35’ st, Ballabio 46’ st, Tabanelli 14’ e 20’ st, Perna 35 st’

Recupero: 3’ pt, 5’ st

Angoli: 5-2

Ammoniti: Gigli 1’ pt, Ghilardi 16’ pt, Brioschi 5’ st, Gaye 6’ st, Pinto 41’ st, Caferri 42’ st, Serpini (all. Ravenna) 43’, Perna 48’ st

Espulsi: nessuno