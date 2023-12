La Giana Emrinio batte la Pergolattese e chiude il girone di andata al 6° posto

La 19ª giornata si è giocata al Voltini di Crema, dove la Giana vince di misura grazie al gol di Franzoni e chiude il girone di andata blindando il 6° posto, con la bellezza di 30 punti all’attivo.

Per l’ultima gara dell’anno mister Chiappella conferma il 3-5-2 con Zacchi tra i pali e la consolidata linea difensiva che vede Previtali-Ferrante e Mnotti; a centrocampo Franzoni, Marotta e Lamesta, con Caferri ala destra e Groppelli sinistra; in attacco Fall e Verde.

Si parte e al 2’ prima incursione della Giana in area della Pergolettese, che grazie allo scambio tra Groppelli e Lamesta consente a quest’ultimo un inserimento in area, ma la difesa chiude gli spazi facendo cadere a terra Lamesta, senza fallo. Al 5’ Giana vicino al gol con Fall, che aggancia di testa il cross di Lamesta e devia a rete, chiamando Soncin ad una super parata per alzare la palla sopra la traversa.

All’8’ Fall sfugge da solo lanciato da Minotti e al limite dell’area passa a Verde, che conclude dove Soncin blocca tra le mani. Al 19’ fondamentale recupero di Ferrante su Caccavo, lanciato in area. Al 30’ gol della Giana con Franzoni: Lamesta crossa in area, la difesa respinge, ma Verde aggancia al limite e va al tiro, che Franzoni di testa appoggia in rete andando a segnare il suo quarto gol in campionato.

Al 35’ Giana vicinissima al raddoppio, Lamesta mette dentro un pallone per Caferri, che evita Soncin in uscita e conclude sul secondo palo fuori di un soffio. Al 44’ punizione per la Pergolettese dalla linea di fondo di destra: Artioli calcia sul secondo palo, deviazione verso la porta, Zacchi blocca tra le mani.

Al rientro in campo mister Abbate inserisce Lambrughi e Jaouhari al posto di Cerasani e Mazzarani. Si riparte e al 7’ punizione dalla sinistra per la Pergolettese: Artioli calcia bene in area, dove Bignami aggancia ma conclude fuori di poco alla sinistra di Zacchi.

Al 9’ Bignami da fuori area va al tiro teso, Zacchi respinge. Al 17’ primo cambio per la Giana: dentro Barzotti al posto di Verde. Al 19’ Barzotti avanza e va al tiro dal limite, deviato in angolo. Al 25’ punizione per la Pergolettese dai 25 metri, Artioli calcia in area, Zacchi salta e tocca il pallone, fallo sul portiere. Al 28’ cambio Pergolettese: dentro Andreoli per Bignami.

Al 32’ la Pergolettese inserisce Sartori per Caccavo. Al 37’ Zacchi provvidenziale a parare a terra una palla vagante proveniente dalla sinistra. Al 39’ fuori Lamesta per Ballabio tra le fila della Giana. Al 46’ Barzotti dalla destra crossa in mezzo, dove Franzoni di tacco tocca verso la porta, ma Soncin d’istinto blocca.

(Comunicato Giana Erminio)

PERGOLETTESE-GIANA ERMINIO 0-1

Pergolettese (3-5-2): Soncin, Bignami (Andreoli 28’ st), Arini, Felicioli, Bariti, Figoli, Mazzarani (Jaouhari 1’ st), Artioli, Cerasani (Lambrughi 1’ st), Piu, Caccavo (Sartori 32’ st). A disp: Cattaneo, Doldi, Tacchinardi, Schiavini, Bozzuto. Allenatore: Matteo Abbate

Giana Erminio (3-5-2): Zacchi; Previtali, Ferrante, Minotti; Caferri, Franzoni, Marotta, Lamesta (Ballabio 39’ st), Groppelli; Fall, Verde (Barzotti 17’ st). A disp: Pirola, Fumagalli, Boafo, Pinto, Perna, Francolini, Messaggi, Corno, Gotti, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Emanuele Ceriello di Chiari. Assistenti: Simone Pistarelli di Fermo e Giovanni Boato di Padova. Quarto ufficiale: Luca Selvatici di Rovigo

Marcatori: Franzoni (G) 30’ pt

Recupero: 1’ pt, 5’ st

Angoli: 5-5

Ammoniti: Ferrante (G) 44’ pt, Ceresani (P) 46’ pt, Marotta (G) 46’ pt, Jaouhari (P) 5’ st, Abbate. All. Pergolettese (17’ st), Caccavo (P) 19’ st

Espulsi: Piacentini, preparatore portieri (P) 40’ st