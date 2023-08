La Giana Erminia batte 1 a 2 la Cremonese in un'amichevole di prestigio

Con la terza amichevole della stagione è arrivata la prima vittoria 2023/24 per la Giana, che questa mattina ha giocata allo stadio comunale di Pizzighettone con la Cremonese, squadra che dopo un’annata in Serie A è tornata quest’anno in cadetteria.

Primo tempo 1-1

Si parte a ritmo subito sostenuti, con la Cremonese che al 1’ si mostra aggressiva con Buonaiuto, che serve Tsadjout in mezzo all’area e la difesa della Giana che si rifugia in corner. Al 2’ è la Giana che va all’attacco con Fumagalli, che prova la conclusione con un destro a giro che non inquadra lo specchio. Al 4′ arriva il gol del vantaggio della Cremonese, grazie a Milanese che lancia Afena-Gyan, scatto in profondità e cross per Tsadjout, il quale controlla e conclude di sinistro all’angolino.

Non passa un minuto che arriva il pareggio della Giana, grazie ad un lancio lungo dalla difesa per Fumagalli, che si libera degli avversari, controlla e con un diagonale batte Saro per l’1-1. Al 7′ ci prova Ghiglione a servire in mezzo Buonaiuto, ma sul suo colpo di tacco arriva Pirola. Al 9′ Verde guadagna un pallone perso da Ghiglione e serve Ballabio, che prova la conclusione dalla distanza, ma Saro c’è.

Al 10′ Buonaiuto lancia in profondità Valeri, che mette in mezzo il pallone con un cross teso, ma la retroguardia biancazzurra devia in calcio d’angolo. All’11′ la Cremonese è sempre in attacco, con Tsadjout sul filo del fuorigioco che dopo una serie di rimpalli va al tiro, ma la difesa della Giana è attenta a respingere. Al 18′ dopo un’azione insistita a centrocampo è Bonaiuto ad agganciare un traversone e a concludere con una volée sulla traversa.

Al 21′ sempre Bonaiuto, con una punizione dal limite dell’area, conclude sfiorando l’incrocio dei pali. Al 28′ Castagnetti apre per Valeri sulla sinistra, che serve Buonaiuto al limite dell’area, il quale va alla conclusione ma Pirola respinge in tuffo. Al 34′ Marotta serve in profondità Verde, che lotta con Aiwu per arrivare alla conclusione, ma il difensore grigiorosso ha la meglio e allontana.

Al 36′ Valeri con una progressione sulla sinistra arriva sino in area e prova la conclusione sul primo palo, ma Pirola si fa trovare pronto a respingere. Al 38′ Caferri prova la conclusione dalla distanza ma, complice una deviazione di Castagnetti, Saro riesce a bloccare tra le braccia. Al 45′ è Castagnetti che prova la conclusione con un tiro di potenza dalla distanza, ma una leggera deviazione fa sbattere la palla sul palo alla destra di Pirola.

Secondo tempo 1-2

Nella ripresa i due allenatori effettuano i primi cambi: mister Chiappella inserisce Franzoni e Pinto al posto di Barzotti e Marotta, mentre mister Ballardini fa entrare Sekulov, Tenkorang e Ciofani per Afena-Gyan, Tsadjout e Brambilla.

Al 3′ è proprio il neoentrato Franzoni a guadagnare un pallone nel contrasto con Valeri e a concludere in porta una palla che viene ribattuta dalla difesa e da un bell’intervento di Saro, abile a salvare la porta in extremis. Al 5′ bello scambio tra Franzoni e Fumagalli, che riesce ad ubriacare la difesa grigiorossa e a presentarsi al tiro, ma la palla viene respinta dalla difesa. All’11′ tiro-cross di Franzoni, che impegna Saro nella parata.

Al 12’ ancora un cambio per la Giana, con Perna che rileva Verde. Al 15’ angolo per la Giana, ma Saro svetta più in alto di tutti e blocca il pallone. Al 16′ cross dalla destra di Ghiglione per Tenkorang, che si inserisce e cerca il tiro di sinistro, senza inquadrare lo specchio. Al 17’ mister Ballardini inserisce l’ex Giana Acella per Castagnetti, mentre Chiappella fa uscire Minotti, Ballabio, Previtali per inserire Messaggi, Gotti e Di Pentima. Al 19’ Zacchi rileva Pirola tra i pali.

Al 20′ ripartenza della Giana e palo di Perna! Al 22’ Perna non sbaglia e segna il gol del vantaggio da pochi passi, dopo essere stato servito dal neo entrato Messaggi, che in velocità è ripartito sulla destra. Al 32’ dentro Piazza per Stanzione tra le fila della Giana. Al 32′ Zacchi con un’incredibile parata in tuffo salva sull’incornata da distanza ravvicinata di Ciofani, che aveva agganciato un cross di Buonaiuto. Un minuto più tardi è ancora fondamentale Zacchi a parare il sinistro dal limite di Valeri. Al 36′ tiro sporcato di Perna, che Saro blocca. Al 41’ mister Chiappella inserisce Cassaghi per Caferri. Al 42′ grande corsa di Sekulov sulla destra, palla a Tenkorang che dal centro dell’area conclude sopra la traversa. Al 43′ destro potente di Ghiglione dall’interno dell’area, ma Zacchi respinge con un gran colpo di reni e poi è nuovamente fondamentale su Ciofani, che di testa in tuffo aveva colpito il pallone a botta sicura.

CREMONESE-GIANA ERMINIO 1-2

Cremonese (4-3-3): Saro; Ghiglione, Ndiaye, Aiwu, Valeri; Castagnetti (Acella 17’ st), Brambilla (Tenkorang 1’ st), Milanese; Buonaiuto, Tsadjout (Ciofani 1’ st), Afena-Gyan (Sekulov 1’ st). A disp: Agazzi. Allenatore: Davide Ballardini

Giana Erminio (3-5-2): Pirola (Zacchi 19’ st); Previtali (Di Pentima 17’ st), Ferrante, Minotti (Messaggi 17’ st); Caferri (Cassaghi 41’ st), Barzotti (Franzoni 1’ st), Marotta (Pinto 1’ st), Ballabio (Gotti 17’ st), Stanzione (Piazza 32’ st); Fumagalli, Verde (Perna 12’ st). A disp: Magni, Zaccaria, Mereu, Modica. Allenatore: Andrea Chiappella

Allenatore: Kevin Bonacina di Bergamo. Assistenti: Fabiano Preti di Mantova e Marco Trinchieri di Milano

Marcatori: 4′ Tsadjout (C), 5′ Fumagalli (G), 22’ st Perna (G)

Angoli: 10-2