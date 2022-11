La Giana Erminio non va oltre l'1 a 1 in casa del Lentigione

12ª giornata di campionato in trasferta a Sorbolo, in casa del Lentigione, dove la Giana ottiene in rimonta il 4° pareggio della stagione.

Mister Chiappella schiera Pirola tra i pali, consueta difesa a 3 con Colombara al centro, affiancato da Perico e Minotti; centrocampo affidato a Marotta e capitan Pinto, con Caferri e Messaggi sugli esterni; Lamesta dietro le punte Perna e Ballabio.

Si parte e le due squadre si affrontano subito a viso aperto cercando gli affondi nelle rispettive aree di rigore, ma entrambe le retroguardie difendono con ordine. Da segnalare al 7’ un’occasione per la Giana grazie ad un lancio di Lamesta per Messaggi, che entra in area dalla sinistra e arriva a tu per tu con Marconi, prova la conclusione, ma calcia a fil di palo.

Alla mezz’ora la partita si presenta piuttosto confusa, senza particolari occasioni da segnalare, sino a che la svolta non può che arrivare in seguito ad un episodio: l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa per fallo di Colombara su Formato; lo stesso Formato si incarica del tiro dal dischetto, che trasforma nel gol del vantaggio battendo Pirola e chiudendo sull’1-0 la prima frazione di gioco.

Nella ripresa rientrano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Si riprende, ma nel primo quarto d’ora di gioco le due squadre non riescono a creare occasioni vere e proprie. Al 12’ mister Chiappella effettua un triplo cambio: Corno per Perico, Mandelli per Pinto e Calmi per Ballabio. Nessun tiro fino alla mezz’ora, il Lentigione difende strenuamente il vantaggio.

La Giana trova il varco al 34’: Calmi che serve in area Fumagalli, il quale controlla e poi mette alle spalle di Marconi il gol del pareggio. Gli ultimi minuti sono tutti biancazzurri, con una grossa occasione che capita a Calmi che in area, a tu per tu con il portiere, mette però fuori.

(Comunicato Giana Erminio)

LENTIGIONE-GIANA ERMINIO 1-1

Lentigione (3-4-2-1): Marconi, Formato (Micheal 41’ st), Cortesi M. (Sala 22’ st), Muro, La Vigna (Roma 35’ st), Sabotic, Moretti, Cortesi N., Rossini, Bonetti (Panzacchi 38’ st), Rossi. A disp: Lugli, Iodice, Ofoasi, Farinelli, Bertolotti. Allenatore: Paolo Beretti

Giana Erminio (3-4-1-2): Pirola, Pinto (Mandelli 13’ st), Perico (Corno 13’ st), Perna, Marotta, Ballabio (Calmi 13’ st), Colombara, Lamesta (Fumagalli 22’ st), Messaggi (Brioschi 35’ st), Caferri, Minotti. A disp: D’Aniello, Bassani, Ghilardi, Previtali. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Silvio Torreggiani di Civitavecchia. Assistenti: Mattia Piccinini di Ancona e Massimiliano Moretti di San Benedetto del Tronto

Marcatori: Formato (rig.) 44’ pt – Fumagalli 34’ st

Recupero: 1’ pt – 2’ st

Ammoniti: Perico, Sabotic, Muro e Sala