Notte fonda in casa Giana Erminio: l'Arzignano passa 3 a 0

“Prima volta della Giana sul campo dell’Arzignano, dove la 25ª giornata di Serie C Now si gioca sotto una pioggia battente e si conclude nel peggiore dei modi per la Giana, con una sconfitta e l’espulsione diretta di Maguette Fall.

Pioggia battente e terreno pesante sul campo dello stadio Dal Molin di Arzignano, dove mister Chiappella conferma Zacchi tra i pali e una difesa a 4 che vede Previtali a destra, Ferrante e Minotti al centro e Corno a sinistra, esordio per lui dal primo minuto; nel centrocampo a 3 sono schierati Franzoni, Marotta e Acella, mentre il tridente d’attacco è composto da Verde come punta centrale, affiancato da Messaggi e Mbarick Fall, anche lui alla sua prima gara da titolare. Si parte e al 2’ l’Arzignano guadagna una punizione sulla trequarti, palla in centro respinta da Ferrante, riaggancia Parigi che passa a Bordo, il quale cerca la prima conclusione della gara, ampiamente fuori.

Al 9’ Previtali guadagna una punizione da posizione interessante, dai 25 metri sulla destra: Franzoni calcia largo sul secondo palo, dove Ferrante, da solo, si coordina e conclude in contro balzo sull’incrocio dei pali. Al 12’ la punizione è per l’Arzignano, sulla trequarti di destra: Bordo calcia in area per Piana, che tocca e manda la palla sul palo, ma si era già alzata la bandierina del fuorigioco.

Al 17’ su rimessa laterale dalla destra per l’Arzignano, Antoniazzi di testa prova a girare a rete, ma nessun problema per Zacchi nel bloccare la palla. Al 23’ ancora Antoniazzi aggancia un pallone dopo un batti e ribatti al limite dell’area biancazzurra e va alla conclusione alla sinistra di Zacchi, fuori di poco. Al 27’ punizione per la Giana poco oltre il vertice dell’area di destra, Franzoni calcia largo sul secondo palo, aggancia Acella e va alla conclusione, deviata in angolo. Alla mezz’ora il campo diventa sempre più pesante e per le due squadre il controllo della palla si fa difficile.

Al 38’ Lunghi trova un varco sulla sinistra e va alla conclusione, rimpallata dalla difesa della Giana, che favorisce la presa di Zacchi. Al 42’ angolo per l’Arzignano, Bernardi calcia in area, dove sbuca Milillo che trova l’appoggio vincente in rete per il vantaggio dei padroni di casa. Al 45’ Corno dalla destra va alla conclusione sulla sommità della rete, deviata in angolo: Messaggi dalla bandierina crossa in area, dove si accende una mischia, Verde da distanza ravvicinata prova a spingere la palla in rete, ma Boseggia in qualche modo blocca a terra. Al 48’ Messaggi dalla sinistra crossa in area dove pesca Mbarick Fall, che di testa cerca l’incrocio dei pali, ma la palla va oltre.

Nessuna sostituzione al rientro in campo dopo l’intervallo, si ricomincia e al 5’ Antoniazzi dalla sinistra conclude in diagonale con una palla che termina fuori oltre il secondo palo, anche se non di molto. Dopo una rimessa laterale per l’Arzignano, un batti e ribatti in area favorisce Parigi, che prova a concludere da vicino, ma Zacchi respinge d’istinto.

Al 12’ primi due cambi della gara per la Giana, che inserisce Groppelli per Corno e Pinto per Acella. Al 13’ ancora Arzignano in avanti, cross di Antoniazzi e Menabò di testa spizza all’indietro, ma Zacchi è reattivo e para a terra.

Al 23’ altri due cambi per la Giana: fuori Mbarick Fall per l’ingresso di Maguette Fall e fuori anche Messaggi per Lamesta. Al 32’ incredibile espulsione di Maguette Fall: dopo aver ricevuto una spinta ed essere caduto a terra, l’arbitro concede il fallo all’Arzignano e in seguito alle vibranti proteste dello stesso Fall e di tutti i giocatori della Giana, il direttore estrae il rosso diretto all’attaccante biancazzurro.

Al 34’ Mister Chiappella inserisce Barzotti per Marotta, mentre un minuto dopo è mister Bianchini che inserisce Faggioli per Menabò. Al 37’ rigore per l’Arzignano, Previtali sgambetta il neoentrato Faggioli: Parigi si incarica del tiro dal dischetto e con un tiro potente trasforma nel raddoppio. Al 41’ arriva anche il 3-0 per i padroni di casa con Lakti, che aggancia un cross dalla sinistra e dalla linea di fondo riesce a calciare e ad insaccare. Al 42’ Mattioli entra al posto di Parigi e al 45’ entrano Zanon per Lunghi e Gemignani per Davi. “

(Comunicato Giana Erminio)

ARZIGNANO VALCHIAMPO-GIANA ERMINIO 3-0

Arzignano (4-3-1-2): Boseggia; Davi (Gemignani 45’ st), Piana, Milillo, Bernardi; Lakti, Bordo, Antoniazzi; Lunghi (Zanon 45’ st); Parigi (Mattioli 42’ st), Menabò (Faggioli 35’ st). A disp: Pigozzo, Botti, Casini, El Hilali, Centis, Campesan, Boffelli. Allenatore: Giuseppe Bianchini

Giana Erminio (4-3-3): Zacchi; Previtali, Ferrante, Minotti, Corno (Groppelli 12’ st); Franzoni, Marotta, Acella (Pinto 12’ st); Mbarick Fall (Maguette Fall 23’ st), Verde, Messaggi (Lamesta 23’ st). A disp: Pirola, Fumagalli, Boafo, Ballabio, Colombara, Barzotti, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Francesco Burlando di Genova. Assistenti: Alessandro Rastelli di Ostia Lido e Roberto Meraviglia di Pistoia. Quarto ufficiale: Federico Bruschi di Ferrara

Marcatori: Milillo (A) 42’ pt, Parigi rig. (A) 38’ st, Lakti (A) 41’ st

Recupero: 3’ pt, 4’ st

Angoli: 4-2

Ammoniti: Bordo (A) 14’ pt, Corno (G) 38’ pt, Ferrante (G) 18’ st, Piana (A) 18’ st, Messaggi (G) 22’ st, Groppelli 35’ st

Espulsi: Maguette Fall (G) 33’ st