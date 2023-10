La sfortuna blocca la Giana Erminio: l'Arzignano Valchiampo passa 0 a 1

6ª giornata di campionato al Città di Gorgonzola, dove la Giana ha ospitato l’Arzignano, che è uscito con l’intera posta in palio battendo i biancazzurri di misura e resistendo strenuamente a tutti gli assalti finali. La palla non è entrata.

Si parte con Zacchi tra i pali, con Previtali, Ferrante e Minotti sulla linea di difesa; a centrocampo Franzoni, Marotta e Pinto, con Lamesta sull’esterno di destra e Messaggi su quello di sinistra; attacco affidato a Perna e Fall. La partenza è di stampo biancazzurro, con Fall che trova l’inserimento dalla sinistra e al 1’ viene fermato in extremis al limite dell’area. Al 3’ Bernardi dalla sinistra con un tiro cross chiama Zacchi all’uscita col pugno ad allontanare.

Al 7’ l’ex di turno, Barba, prova la conclusione di sinistro, ma Zacchi c’è e para in tuffo. Al 13’ Boseggia fa il miracolo su Fall, che aggancia un cross dalla destra di Lamesta e schiaccia verso la porta, dove il portiere ospite si supera con uno scatto di reni. Al 20’ ancora Barba scatta in profondità sulla sinistra per agganciare un traversone e provare la conclusione di testa, alta.

Al 27’ ci prova Parigi con un rasoterra dalla destra, Zacchi c’è. Al 30’ angolo per l’Arzignano, azione che dopo una fase confusionaria in area si conclude con una punizione per gli ospiti dai 25 metri: battuta veloce, ma spenta in fuorigioco.

Al 33’ punizione per la Giana dai 30 metri sulla destra: Lamesta calcia largo per Pinto, che crossa in area, palla respinta e riagganciata da Ferrante, che con un traversone va a cercare l’accorrente Franzoni, ma da pochi passi dalla porta non ci arriva, per un soffio. Al 40’ Lakti riceve palla da dietro e dalla destra prova un tiro cross che Zacchi in uscita blocca senza patemi. Al 42’ è Parigi che con un rasoterra conclude in diagonale, che esce di poco alla destra di Zacchi.

Alla ripresa nessun cambio. Si riparte e al 2’ l’Arzignano passa in vantaggio con Antoniazzi, che da posizione centrale aggancia un suggerimento dalla sinistra e va alla conclusione sul palo, ma la palla di rimbalzo carambola in rete. Al 7’ doppio cambio per la Giana: dentro Caferri per Messaggi e Fumagalli per Perna. All’8’ Lamesta, servito da Caferri, va al cross in area piccola, ma Boseggia esce in tuffo con il pugno ad allontanare. Al 10’ cambio anche per l’Arzignano, che inserisce Cariolato per Davi.

Al 16’ ripartenza di Fumagalli, che in corsa punta il difensore, si accentra e conclude, di poco a lato alla sinistra di Boseggia. Al 24’ percussione in avanti della Giana, con Caferri che dalla sinistra si accentra e conclude sul primo palo, dove Boseggia in tuffo para. Al 29’ Ballabio prende il posto di Pinto tra le fila della Giana, mentre al 30’ Cazzadori rileva Grandolfi per l’Arzignano. Al 33’ Giana sempre in attacco, con Fumagalli che dà l’illusione del gol concludendo dal limite a fil di palo, sull’esterno della rete.

Al 34’ angolo per l’Arzignano, cross in area, respinto da Fall e riagganciato da Barba, che scaraventa di potenza verso la rete, ma Zacchi respinge. Al 34’ girandola di cambi: per la Giana dentro Verde per Lamesta e Groppelli per Ferrante; per l’Arzignano dentro Casini per Barba e Zanon per Lakty. Da questo momento è assedio della Giana in area ospite, dove l’Arzignano difende con tutti gli effettivi in campo. Ma la porta sembra stregata e l’Arzignano esce dal campo con l’intera posta in palio.

(Comunicato Giana Erminio)

GIANA ERMINIO-ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-1

Giana Erminio (3-5-2): Zacchi, Previtali, Ferrante (Groppelli 34’ st), Minotti, Lamesta (Verde 34’ st), Franzoni, Marotta, Pinto (Ballabio 29’ st), Messaggi (Caferri 6’ st), Perna (Fumagalli 6’ st), Fall. A disp: Pirola, Magni, Francolini, Barzotti, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella

Arzignano Valchiampo (4-3-1-2): Boseggia, Davi (Cariolato 10’ st), Milillo, Piana, Bernardi, Lakti (Zanon 35’ st), Bordo, Antoniazzi, Barba (Casini 35’ st), Grandolfi (Cazzadori 30’ st), Parigi. A disp: Pigozzo, Raina, Molnar, Baldè, Lunghi, Gemignani, Centis, Campesan, Canato. Allenatore: Giuseppe Bianchini

Direttore di gara: Lucio Felice Angelillo di Nola. Assistenti: Pierpaolo Vitale di Salerno e Vincenzo Marra di Agropoli. Quarto ufficiale: Hamza El Amil di Nichelino

Marcatori: Antoniazzi 2’ st

Recupero: 0’ pt, 5’ st

Angoli: 5-3

Ammoniti: Davi 11’ pt, Bernardi 32’ pt, Lakti 27’ st, Antoniazzi 49’ st