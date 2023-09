La Giana Erminio cade in trasferta contro l'Atalanta Under 23

3ª giornata di campionato e primo incontro in assoluto con la formazione U23 dell’Atalanta, che ha ospitato la Giana alla sua “prima” allo stadio comunale di Caravaggio, battendola 3-2 al termine di una gara che nella seconda metà della ripresa ha regalato molte emozioni.



Primo tempo 2-1



In panchina per la Giana siede Alberto Sala, allenatore in seconda di mister Chiappella, che sconta una giornata di squalifica. Sul rettangolo di gioco torna Zacchi in porta, mentre in difesa spazio a Piazza, Ferrante e Minotti; Previtali occupa l’ala destra e Messaggi quella sinistra, mentre il centrocampo vede schierati Franzoni, Pinto e Lamesta; in attacco Fall e Fumagalli.

Si parte e al 1’ la Giana conquista il primo corner, ma il cross in mezzo si spegne con un fallo in attacco. Al 9’ gol dell’Atalanta al termine di un’azione insistita sulla sinistra, con Italeng che devia in rete il diagonale di Ceresoli.

Al 13’ punizione sulla trequarti di sinistra per l’Atalanta: Mallamo calcia in area, ma Zacchi si tuffa sul pallone e lo blocca in uscita bassa. Al 15’ angolo per la Giana, Fumagalli con un tiro teso e di potenza cerca la porta, chiamando Vismara all’uscita coi pugni.

Al 22’ Giana pericolosa con Lamesta che sfugge sulla sinistra e riesce a crossare dalla linea di fondo, ma Bonfanti salva davanti alla linea di porta. Al 30’ punizione per la Giana dai 25 metri: Fumagalli carica il destro, ma sbatte sulla barriera e manda la palla in angolo. Al 34’ Palestra dalla destra riesce a crossare in area, ma Zacchi esce sicuro e blocca tra le mani. Al 38’ ancora Palestra in ripartenza si fa tutto il campo sulla destra e quando entra in area, invece di concludere passa la palla a Mallamo, che si fa anticipare da Previtali, il quale devia provvidenzialmente in angolo.

Al 45’ raddoppio dell’Atalanta con la doppietta personale di Italeng, che lanciato da Mallamo avanza e conclude centralmente di potenza, Zacchi esce e si oppone con il corpo con una gran parata, ma la forza del tiro è tale che lo scavalca e fa depositare la palla alle sue spalle, in rete. Un minuto più tardi Minotti accorcia le distanze, spizzando di testa una punizione calciata da Pinto e andando a segnare il suo primo gol tra i professionisti.



Secondo tempo 3-2



Al rientro in campo dopo l’intervallo nessun cambio nelle due formazioni. Si riparte e per i primi 10 minuti non si registrano occasioni, ma al 12’c’è una punizione dalla sinistra per l’Atalanta: Mallamo calcia verso la porta, la palla rimbalza davanti a Zacchi e lo inganna, depositandosi in rete senza che nessun’altro la tocchi.

Al 15’ primo cambio per la Giana, con Caferri che rileva Messaggi. Al 21’ Caferri avanza sulla sinistra e si accentra crossando sul secondo palo, la difesa di casa si rifugia in angolo. Al 24’ triplice cambio per la Giana: Verde per Ferrante, Ballabio per Fall e Marotta per Pinto. Al 30’ cambio per l’Atalanta: fuori Mallamo per Sidibe.

Al 32’ scambio tra Fumagalli e Caferri, con quest’ultimo che dalla destra conclude con un diagonale che non inquadra lo specchio. Al 33’ però è Verde che accorcia le distanze: con una triangolazione con Fumagalli e Ballabio, riceve palla da dietro e dal centro dell’area va a segnare il suo primo gol in maglia biancazzurra. Al 37’ Giana vicinissima al pareggio con Minotti, dopo un’azione insistita nell’area piccola dell’Atalanta con Franzoni che serve in profondità Verde, il quale dalla destra crossa in mezzo per Minotti, che da distanza ravvicinata e di prima intenzione cerca la deviazione in porta, ma Vismara si distende e riesce ad afferrare la palla. Al 39’ Groppelli rileva Previtali tra le fila della Giana.

Negli ultimi minuti la Giana è all’assedio, conquista tre angoli in successione e va più volte vicinissima al gol, ma la retroguardia nerazzurra e un grande intervento di Vismara in qualche modo salvano la porta. Al 43’ l’Atalanta sostituisce Di Serio con De Nipoti e al 45’ Ceresoli con Mora e Palestra con Bernasconi. Al 50’ punizione dai 30 metri per la Giana, Lamesta calcia in area, dove Vismara vola in uscita coi pugni ad allontanare.



(Comunicato Giana Erminio)



ATALANTA U23-GIANA ERMINIO 3-2



Atalanta U23 (3-4-3): Vismara, Solcia, Masi, Bonfanti, Ceresoli (Mora 45’ st), Awua, Chiwisa, Palestra (Bernasconi 45’ st), Mallamo (Sidibe 30’ st), Di Serio (De Nipoti 43’ st), Italeng. A disp: Gelmi, Avogadri, Del Lungo, Berto, Mendicino, Roaldsoy, Pagani, Regonesi, Colombo, Cortinovis. Allenatore: Francesco Modesto



Giana Erminio (3-5-2): Zacchi, Piazza, Ferrante (Verde 24’ st), Minotti, Previtali (Groppelli 39’ st), Franzoni, Pinto (Marotta 24’ st), Lamesta, Messaggi (Caferri 15’ st), Fall (Ballabio 24’ st), Fumagalli. A disp: Pirola, Magni, , Perna, Francolini, Barzotti, Gotti. Allenatore: Alberto Sala



Direttore di gara: Giorgio Di Cicco di Lanciano. Assistenti: Gianmarco Macripò di Siena e Giuseppe Romaniello di Napoli. Quarto ufficiale: Francesco Ennio Gallo di Bologna



Marcatori: Italeng 9’ e 45’ pt, Minotti 46’ pt, Mallamo 13’ st, Verde 33’ st



Recupero: 1’ pt, 6’ st



Angoli: 4-9



Ammoniti: Ferrante 19’ pt, Masi 40’ st, Franzoni 10’ st, Fumagalli 47’ st, Sibide 49’ st