La Giana Erminio cade nel recupero di campionato in casa contro il Mantova

Si interrompe contro il Mantova la striscia positiva della Giana nel recupero della 21ª giornata di campionato, 2ª del girone di ritorno, originariamente in programma il 9 gennaio e rinviata dalla Lega Pro insieme a tutte le altre gare del turno. Dopo un primo tempo di gran ritmo e occasioni di stampo biancazzurro, nella ripresa sono gli ospiti che rientrano meglio in campo e nel giro di due minuti espugnano il Città di Gorgonzola.

Inizia il turnover di febbraio con la prima delle sette gare del mese, per la quale mister Contini conferma Zanellati a difesa della porta, in difesa Bonalumi e Magli tornano al centro, con Pirola a destra e Magri a sinistra; il centrocampo è interpretato da Ferrari e Acella, affiancati da D’Ausilio e Colombini, mentre Perna e A. Corti rappresentano il tandem d’attacco. Si parte e al 4’ una punizione per gli ospiti porta al colpo di testa di Milillo, che Zanellati blocca sotto la traversa.

Al 5’ A. Corti in contropiede fa partire un’azione che si trasforma in una grande occasione per la Giana: retropassaggio a Colombini, che si invola sulla sinistra, appoggia a Ferrari che si inserisce e va alla conclusione sul primo palo, ma Marone con una grande reazione si rifugia in angolo. Al 12’ punizione dal limite per il Mantova: Guccione sbatte sulla barriera. Al 17’ altra occasione per la Giana, con A. Corti che in area serve Perna, il quale scaraventa verso la porta, angolo. Al 19’ Pirola è costretto ad uscire dal campo per un risentimento muscolare, al suo posto entra Perico.

Al 25’ conclusione fuori di poco di A. Corti, che aggancia di testa un cross di Colombini dalla destra ma non inquadra lo specchio. Poco dopo Pirola è costretto ad uscire in barella dal campo e c’è da segnalare il bel gesto di fairplay dei tifosi del Mantova, che lo applaudono quando passa sotto la curva trasportato dai barellieri. Al 33’ numero di D’Ausilio, che scambia con Perico e si inserisce in profondità sino al limite dell’area, passa ad Acella sulla sinistra, ma la conclusione di quest’ultimo è larga alla destra di Marone.

Al 34’ ancora Giana vicinissima al gol con A. Corti che, lanciato da D’Ausilio, scarta Milillo e arriva da solo davanti al portiere, ma conclude in diagonale fuori di un soffio. La Giana alza ancora il pressing, ma al 41’ è il Mantova a trovare il gol con Piovanello, ma il fuorigioco di Monachello lo fa annullare. Al 45’ è proprio Monachello a concludere di potenza dalla distanza, ma Zanellati para in due tempi.

Al rientro in campo mister Galderisi inserisce Paudice al posto di Galligani. Si riparte e al 2’ Perna serve Acella, che avanza e dal limite lascia partire una gran botta che si spegne fuori non di molto. Al 4’ punizione dal limite per il Mantova: Guccione scodella di poco sopra la traversa.

Al 6’ angolo per il Mantova, palla in area, respinta, Milillo rimette in mezzo con un rasoterra sul quale si avventa Zanellati, bloccando la palla. All’8’ Mantova in vantaggio con Monachello, che al termine di un’azione insistita in area biancazzurra aggancia il cross basso di Panizzi arrivatato davanti alla linea di porta e all’attaccante non resta che appoggiare in rete.

Al 10’ è ancora Monachello a raddoppiare, agganciando un pallone da dietro e scaraventandolo in rete dal limite. Al 12’ mister Ganderisi sostituisce Militari con Bruccini. Al 14’ doppio cambio per mister Contini, che inserisce Panatti per D’Ausilio e Vono per Ferrari. Mantova arrembante, galvanizzato dal gol, al 15’ si ritrova ancora in angolo dopo la conclusione di Guccione. Al 21’ doppio cambio nella Giana: fuori Colombini per Tremolada e fuori anche Acella per Pinto.

Al 22’ Mantova vicina al tris con Guccione, che da distanza ravvicinata viene murato da Zanellati e la palla, che resta lì, allontanata da Magri. Al 24’ cambio Mantova: fuori Monachello per Silvestro. Al 25’ punizione dalla destra per la Giana: Vono crossa in area e Bonalumi di testa scaraventa verso la rete, ma Marone con un miracolo tira fuori la palla dalla porta con una mano. Al 34’ Giana in avanti con Vono, che prova la conclusione dal limite, alta. Al 37’ doppio cambio per il Mantova: dentro De Cenco per Guccione e Fontana per Piovanello. Al 45’ gran intervento in uscita di Marone, che arriva quasi al limite dell’area per allontanare con un pugno una palla pericolosa. Al 48’ A. Corti salta insieme a Marone e guadagna il pallone, insaccando a porta vuota, ma l’arbitro annulla per fallo sul portiere.

GIANA ERMINIO-MANTOVA 0-2

Giana Erminio (4-4-2): Zanellati, Pirola (Perico 20’ pt), Bonalumi, Magli, Magri, D’Ausilio (Panatti 14’ st), Ferrari (Vono 14’ st), Acella (Pinto 21’ st), Colombini (Tremolada 21’ st), Perna, A. Corti. A disp: Reggiani, Casagrande, Piazza, Gulinelli, N. Corti. Allenatore: Matteo Contini

Mantova (4-2-3-1): Marone, Pinton, Checchi, Milillo, Panizzi, Militari (Bruccini 12’ st), Gerbaudo, Piovanello (Fontana 37’ st), Guccione (De Cenco 37’ st), Galligani (Paudice 1’ st), Monachello (Silvestro 24’ st). A disp: Tosi, Bianchi, Agbugui, Esposito, Pilati, Pedrini, Messori. Allenatore: Giuseppe Galderisi