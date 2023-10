La Giana Erminio cade in casa contro il Pro Vercelli: il match finisce 2 a 3

8ª giornata di campionato Serie C Now 2023/24 al Città di Gorgonzola, dove la Giana ha ospitato la Pro Vercelli, che ha vinto in rimonta una gara finita in dieci contro dieci.



Primo tempo 1-1



Mister Chiappella schiera Pirola tra i pali, al posto di Zacchi impegnato con la Nazionale U21 e la difesa a 4 composta da Caferri, Previtali, Minotti e Groppelli; a centrocampo Ballabio, Marotta e Franzoni, mentre in attacco il tridente composto da Fall, prima punta, affiancato da Lamesta e T. Fumagalli. Si parte e al 2’ gli ospiti guadagnano il primo corner: cross in mezzo, deviazione di testa, palla tra le mani di Pirola senza preoccupazione.



Al 4’ occasione Pro Vercelli: Nepi avanza da solo in area, Pirola gli fa scudo con il corpo, Nepi lo scarta, ma Previtali riesce a disturbarlo e a farlo allargare sulla sinistra e a tornare sulla linea di porta, in tempo per parare con il petto la sua conclusione.



Al 6’ Giana in vantaggio! Fall avanza sino dentro l’area piccola e ruba palla a Sassi, che lo travolge, per l’arbitro è tutto regolare, ma Fumagalli non pensa a protestare, aggancia la sfera scaraventandola in rete, andando a segnare la sua terza rete stagionale.



All’11’ Giana vicina al raddoppio: Franzoni scende sulla fascia destra, passa a Fall, che viene murato, palla a Ballabio che di destro conclude di potenza, di poco fuori. Al 16’ ancora Giana che manovra in avanti, Fall recupera un pallone e passa all’indietro a Franzoni, che conclude da fuori area, ma sopra la traversa.



Al 18’ angolo per la Pro Vercelli, da cui scaturisce il contropiede biancazzurro innescato da Lamesta, scambio con Minotti, palla a Franzoni che prova ancora la conclusione, come prima un po’ troppo alta. Al 25’ gran parata di Sassi in uscita su Lamesta e un minuto più tardi ancora Sassi in tuffo sulla conclusione di Lamesta dal limite. Al 32’ Fall porta palla sulla sinistra e serve Franzoni, che conclude a fil di palo, alla sinistra di Sassi.



Al 33’ è invece Maggio a trovare l’inserimento in area della Giana e a concludere, fuori di poco. Al 41’ gol annullato a Franzoni, che da pochi passi aggancia la giocata di Ballabio e insacca, ma si alza la bandierina dell’assistente.



Al 45’ pareggio della Pro Vercelli con Mustacchio, che si libera di Groppelli e riesce a battere Pirola con un tiro ad incrociare.



Secondo tempo 2-3



Nessun cambio al rientro in campo dopo l’intervallo, si riprende e al 9’ Giana in avanti con Franzoni, che passa a Caferri, cross in mezzo per Fall, che di testa conclude tra le braccia di Sassi.



Al 10’ angolo per la Giana, Lamesta chiama lo schema, calcia in area e questa volta Fall non sbaglia, agganciando e concludendo in acrobazia alle spalle di Sassi il suo terzo gol stagionale.



Al 13’ però arriva il pareggio ospite, ancora con Mustacchio, che approfitta di un disimpegno corto e da fuori area scaraventa in rete un gran gol. Al 22’ rosso diretto a Maggio per fallo a centrocampo su Caferri, colpito al volto.



Al 25’ primo cambio del match, per la Giana, con Barzotti che rileva Ballabio. La Giana alza il pressing e al 27’ Fumagalli dalla sinistra passa in mezzo, velo di Barzotti per Franzoni, che conclude a fil palo. Al 29’ doppio cambio per la Pro Vercelli: Comi per Nepi e Emmanuello per Iotti. Al 31’ Fumagalli dalla sinistra serve Caferri, che dal limite lascia partire un destro di potenza che Sassi blocca tra le mani.



Al 32’ vantaggio Pro Vercelli con la tripletta di Mustacchio, che approfitta di un pallone in arrivo da dietro, lo addomestica e con un tiro ad incrociare batte Pirola sul secondo palo. Al 34’ secondo giallo a Previtali, che lascia il campo anzitempo ristabilendo la parità numerica fra le due squadre.



Al 41’ doppio cambio per la Giana: Ferrante per Lamesta e Pinto per Marotta, mentre per la Pro Vercelli entra Petrella al posto di Mustacchio. Al 45’ altro cambio ospite, Rutigliano rileva Spavone, mentre la Giana inserisce Verde per Fumagalli. Non serve, la gara finisce così.

(Comunicato Giana Erminio)



GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI 2-3



Giana Erminio (4-3-3): Pirola, Caferri, Previtali, Minotti, Groppelli, Ballabio (Barzotti 25’ st), Marotta (Pinto 41’ st), Franzoni, Fumagalli T. (Verde 45’ st), Fall, Lamesta (Ferrante 41’ st). A disp: Magni, Fumagalli G., Perna, Francolini, Messaggi, Corno, Gotti, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella



Pro Vercelli (4-3-3): Sassi, Iezzi, Parodi, Camigliano, Rodio, Iotti (Emmanuello 29’ st), Santoro, Spavone (Rutigliano 45’ st), Mustacchio (Petrella 41’ st), Nepi (Comi 29’ st), Maggio. A disp: Rizzo, Carosso, Sarzi Puttini, Ghezza, Seck, Fiumanò, Contaldo, Forte, Niang, Pesce, Sibilio. Allenator: Andrea Dossena



Direttore di gara: Edoardo Gianquinto di Parma. Assistenti: Angelo Tomasi di Lecce e Nirintsalama T. Andriambelo di Roma 1. Quarto ufficiale: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato.



Marcatori: T. Fumagalli (G) 6’ pt, Mustacchio (P) 45’ pt, 13’ e 32’ st, Fall (G) 10’ st



Recupero: 1’ pt, 6’ st



Angoli: 5-4



Ammoniti: Previtali (G) 28’ pt e 34’ st, Ballabio (G) 36’ pt, Iezzi (P) 1’ st, Santoro (P) 6’ st, Groppelli (G) 37’ st, Lamesta G) 37’ st



Espulsi: Maggio (P) 22’ st, Previtali 34’ st