Una splendida Giana Erminio cala il poker contro lo Scandicci

La 33ª giornata di campionato, dopo un primo tempo a reti bianche, vede un secondo tempo di tutt’altro stampo e la larga vittoria della Giana sullo Scandicci.

Giana schierata in campo con Pirola tra i pali, in difesa Caferri, Previtali, Minotti, Brioschi; a centrocampo Ballabio, Mandelli, Pinto e Messaggi; Perna e Fumagalli in attacco. Si parte e al 3’ ci prova Caferri, che riceve palla da Previtali, si accentra e prova la conclusione rasoterra, boccata da Timperanza.

Al 7’ primo angolo del match in favore degli ospiti: dalla bandierina cross corto, palla che resta viva e dal limite Cecconi conclude con un rasoterra che impegna Pirola a respingere in distensione. Al 21’ Giana vicinissima al gol con Ballabio, che aggancia al volo un cross dalla sinistra di Brioschi e devia verso la rete, alto. Al 24’ gran bella conclusione di Caferri, che sulla destra riceve palla da Mandelli, si accentra e conclude con un tiro a giro che sfiora il sette.

Al 28’ punizione dal lato corto dell’area destra per la Giana, Pinto calcia in area, palla respinta dalla difesa, riaggancia Fumagalli che conclude di potenza, ma la palla colpisce Minotti sulla linea, che involontariamente salva la porta avversaria. Nell’ultimo quarto d’ora di gioco la Giana continua a pressare alto, ma non riesce a sorprendere la difesa dello Scandicci, attenta e ordinata.

Nessun cambio al rientro dopo l’intervallo, si riparte e al 2’ passa in vantaggio con un gran gol di Fumagalli, che aggancia al volo un cross dalla sinistra di Ballabio e di potenza scaraventa in rete il suo ottavo centro in campionato. Al 14’ pareggio dello Scandicci con Brega, che di testa gira in rete un cross dalla sinistra, battendo Pirola.

Al 18’ ripartenza della Giana con Mandelli, che passa a Fumagalli sulla destra, il quale serve l’accorrente Messaggi al centro, che non ci arriva per un soffio. Al 19’ doppio cambio per la Giana, con Lamesta che rileva Mandelli e Colombara che rileva Brioschi. Al 22’ gol annullato a Caferri, pescato in fuorigioco dopo aver ribattuto in rete una palla respinta da Timperanza sul tiro di Perna. Al 23’ per la Giana entra Fall al posto di Messaggi.

Al 25’ contatto in area tra Fall e un difensore avversario, ma l’arbitro assegna solo un angolo in favore della Giana: dalla bandierina Lamesta calcia in area, dove è proprio Fall a svettare di testa e ad insaccare il suo 18° gol in campionato, a poco più di 3’ dal suo ingresso in campo. Al 27’ per lo Scandicci Gozzerini rileva Gianassi. Al 31’ Pirola salva con il corpo una conclusione ravvicinata di Cecconi, su cross di Frascadore. Al 32’ fuori Tacconi per Di Blasio e Saccardi per Frascadore tra le fila dello Scandicci. Al 33’ per la Giana entra Piazza al posto di Fumagalli.

Al 39’ terzo gol della Giana con Perna, che dopo aver servito Fall, anticipato di pochissimo dal portiere avversario, approfitta della palla che resta lì e appoggia in rete il suo 13° gol in campionato. Al 42’ Fall lanciato a rete da solo, davanti al portiere si allunga un pochino troppo la palla e Timperanza riesca a sradicargliela dai piedi, negandogli la doppietta di giornata.

Subito dopo Gaye rileva Pinto per la Giana. Al 43’ ancora Fall in contropiede, conclude con un tiro cross che Lamesta non aggancia per un soffio. Al 48’ Perna da dentro l’area conclude da distanza ravvicinata, ma Timperanza para con il corpo e devia in angolo. Al 49’ rigore per la Giana: Ficini blocca con un braccio il lancio di Caferri e l’arbitro indica il dischetto: dagli undici metri si presenta Fall, che non perde l’occasione e va a segnare la doppietta di giornata.

(Comunicato stampa Giana Erminio)

GIANA ERMINIO-SCANDICCI 4-1

Giana Erminio (4-4-2): Pirola, Mandelli (Lamesta 19’ st), Pinto (Gaye 42’ st), Fumagalli (Piazza 33’ st), Perna, Ballabio, Brioschi (Colombara 19’ st), Messaggi (Fall 23’ st), Caferri, Minotti, Previtali. A disp: D’Aniello, Bassani, Calmi, Marotta. Allenatore: Andrea Chiappella

Scandicci (4-4-1-1): Timperanza, Frascadore (Saccardi 32’ st), Paparusso, Sinisgallo, Ficini, Francalanci, Gianassi (Gozzerini 27’ st), Tacconi (Di Blasio 32’ st), Bartolozzi, Brega, Cecconi. A disp: Masini, Edu, Discepolo, Alfani, Grillo, Dainelli. Allenatore: Mirko Taccola

Direttore di gara: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata. Assistenti: Niroy Emilio Gookooluk di Civitavecchia e Lorenzo D'Alessandris di Frosinone

Marcatori: Fumagalli 2’ st, Brega 14’ st, Fall 26’ st e 49’ st (rig.), Perna 39’ st

Recupero: 1’ pt, 4’ st

Angoli: 5-2

Ammoniti: Previtali 35’ pt, Tacconi 16’ st, Pinto 16’ st

Espulsi: nessuno