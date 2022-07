La Giana Erminio presenta Mister Chiappella e il suo staff

È stato presentato oggi alla stampa Andrea Chiappella, nuovo mister della GIANA Erminio per la prossima stagione e con lui lo staff che lo affiancherà.

Gli onori di casa li ha fatti Cesare Albè, vicepresidente e responsabile dell’area tecnica, che ha sottolineato i motivi della scelta: “Io credo che Andrea Chiappella sia la persona giusta per ripartire – ha detto Albè – sia da un punto di vista sportivo, sia da un punto di vista morale. Tra le sue tante qualità sottolineo la capacità di fare gruppo e la conferma del suo staff ne è la dimostrazione, sono tutti ragazzi che hanno iniziato e sono cresciuti qui, alla Giana e sono sicuro faranno bene”.

Andrea Chiappella è parso emozionato, quanto determinato: “Ringrazio la società per questa opportunità, è stato molto bello percepire la loro fiducia e il loro entusiasmo – ha detto il nuovo mister - Dobbiamo trasmettere questo senso di appartenenza e questa voglia di ripartire e di confermarsi. Io metterò sul campo le mie qualità: equilibrio, passione e determinazione. Credo fortemente nel mio staff perché ci lavoro da anni, c’è stima reciproca e insieme cercheremo di riportare entusiasmo”.

Ilaria Scaccabarozzi, vicesindaco di Gorgonzola ha voluto portare il saluto dell’Amministrazione Comunale, sottolineando come “La Giana sia importante per Gorgonzola, non solo per i risultati sportivi, ma soprattutto per i valori che questa società ha sempre trasmesso e che continuerà a trasmettere, sperando che questa possa essere un’occasione per riavvicinare i gorgonzolesi alla squadra”.

ANDREA CHIAPPELLA, ALLENATORE PRIMA SQUADRA

Classe 1987, allenatore delle formazioni Berretti e Primavera della Giana Erminio ininterrottamente dalla stagione 2017/18. È stato calciatore (di ruolo difensore) e capitano della Prima Squadra dalla stagione 2008/09 alla stagione 2013/14 - anno della vittoria del campionato Serie D - contribuendo al triplice salto che ha portato i biancazzurri di Gorgonzola dalla Promozione alla Lega Pro con tre promozioni consecutive.

In data 8.4.2022 il Settore Tecnico della Figc ha pubblicato il comunicato con la lista degli allenatori abilitati UEFA A dopo l’ultimo corso iniziato il 13 settembre 2021: Andrea Chiappella è tra loro e con la tesi dal titolo “Il sistema di gioco: una base per lo sviluppo di principi e strategie” ha ricevuto una particolare segnalazione da parte dello stesso Settore Tecnico Figc. Il patentino UEFA A abilita l’allenatore a condurre tutte le formazioni giovanili (comprese le squadre Berretti e Primavera), tutte le prime squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa, nonché al tesseramento come allenatore in seconda in Serie A e Serie B maschile.

Nella stagione sportiva 2021/22 ha guidato la formazione Primavera 4 della Giana a concludere il campionato al 2° posto nel girone A, approdando alle Fasi Finali: dopo aver battuto il Piacenza e la Pro Patria è arrivata alla finalissima di Cesena, dove ha superato 2-0 la Juve Stabia con i gol di Colombara e Ghilardi, aggiudicandosi il trofeo nazionale e la virtuale promozione in Primavera 3.

Il presidente della Giana Erminio Oreste Bamonte e il vicepresidente e responsabile dell’area tecnica Cesare Albè, che fu allenatore di Andrea Chiappella durante tutte le stagioni trascorse da giocatore con la maglia biancazzurra, hanno deciso di puntare su di lui per la ripartenza della Giana nel campionato Serie D 2022/23.

STAFF TECNICO

Vice allenatore: Alberto Sala - Inizia come allenatore della categoria Giovanissimi per 3 anni ed in seguito Allievi per 4 anni al Gessate. Si trasferisce al Pessano in categoria Juniores, quindi alla Tritium per 4 anni, di cui gli ultimi due come Allenatore Allievi Elite. Vice Allenatore Giana Primavera 2021/2022. Negli anni ha conseguito i patentini UEFA C e UEFA D.

Preparatore Atletico: Niccolò Legnani - Laurea in Scienze Motorie conseguita nell'anno accademico 2010/2011 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha iniziato il suo percorso in qualità di vice preparatore atletico fin da studente, in Prima Squadra alla Giana Erminio nel triennio 2012/2014. Nel 2013/2014 si occupa della riatletizzazione degli atleti all’Albinoleffe. Dal 2015 al 2018 preparatore atletico nelle squadre d’Eccellenza Gessate, Vimercatese Oreno e Leon. Dal 2019 preparatore atletico categoria Berretti (poi PRIMAVERA) della Giana Erminio. Nel 2022 ha concluso il Master in "Teoria e metodologia della preparazione atletica nel calcio" con attività pratica presso Novara calcio.

Preparatore dei portieri: Giancarlo Bianchi - Laurea magistrale in Scienze Motorie, docente di educazione fisica. Allenatore con patentino UEFA B. Conclusa l'attività da portiere ha ricoperto il ruolo di allenatore dei portieri all'Offanenghese (Eccellenza) nella stagione 2019/2020 e Under 17 Serie C della Pergolettese nel 2021-2022.

Collaboratore tecnico: Michael Maccali - Inizia la sua esperienza come vice allenatore degli Allievi della Trezzanese. Dal 2007 al 2013 ricopre a carica di vile allenatore dei portieri alla Tritium. Vice allenatore dei portieri dal 2014 al 2018 alla Giana Erminio. Dalla stagione 2018/19 è collaboratore tecnico della squadra Berretti (poi Primavera). Nel 2022 consegue il patentino UEFA C.

RITIRO PRE CAMPIONATO

Sede: Centro Sportivo di via Mazzini a Cassina de’ Pecchi (MI)

Data inizio: 26 luglio 2022

PROGRAMMA AMICHEVOLI

03 agosto: Brusaporto-Giana Erminio – allenamento congiunto a Brusaporto, in orario da definire

10 agosto: Primavera Albinoleffe–Giana Erminio – allenamento congiunto in luogo e orario da definire

13 agosto: Pergolettese-Giana Erminio – allenamento congiunto a Crema in orario da definire

18 agosto: Luisiana-Giana Erminio – allenamento congiunto a Pandino in orario da definire

DATE COPPA ITALIA E CAMPIONATO

Il Dipartimento Interregionale Serie D con il Comunicato Ufficiale n. 65 del 10 giugno 2022 ha stabilito le seguenti date d’inizio della stagione 2022/23

- Coppa Italia: 21 agosto 2022

- Campionato Nazionale Serie D: 4 settembre 2022

(Comunicato stampa Giana Erminio)