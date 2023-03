La Giana Erminio è in finale di Coppa Italia di Serie D

La Giana è in finale di Coppa Italia Serie D! Lo storico traguardo è stato raggiunto oggi, dopo aver battuto l’Adriese di misura, in una gara giocata ad alto ritmo da entrambe le formazioni.

Mister Chiappella schiera D’Aniello tra i pali e una difesa a 4 con Caferri, Previtali, Minotti e Brioschi; a centrocampo Mandelli, Marotta e Pinto, mentre il comparto d’attacco è rappresentato da Perna prima punta, affiancato da Ballabio e Fumagalli. Si parte e al 7’ l’Adriese guadagna il primo corner della gara: cross in mezzo all’area, dove svetta di testa Ekblom, che manda altissimo. Al 16’ la Giana avanza sulla sinistra, tiro-cross di Brioschi per l’accorrente Perna, che viene anticipato da Bonucci in distensione. Al 27’ Adriese in avanti, palla in mezzo di Feruglio, deviata in angolo da Brioschi.

Al 29’ punizione dalla trequarti per la Giana, Brioschi calcia in area, palla respinta dalla difesa che però rimane in area, Minotti carica il tiro e conclude, palla respinta dalla retroguardia ospite con grandi proteste dei giocatori della Giana, che ravvisano un fallo di mano, ma l’arbitro lascia proseguire. Al 33’ azione in ripartenza della Giana, con Caferri che avanza sino al limite dell’area, passa a Fumagalli, fermato da dietro da un difensore veneto, senza fallo secondo il direttore di gara. Al 37’ Brioschi riparte sulla sinistra, crossa al centro per l’accorrente Ballabio, che però non riesce ad impattare con il pallone per un soffio.

Al 40’ per l’Adriese punizione dai 25 metri: Maniero calcia sul secondo palo, dove Ekblom aggancia e conclude alto. Al 44’ angolo per la Giana, Fumagalli calcia largo, Pinto aggancia e serve Perna, che porta palla e va al tiro, ma Ekblom ferma con la mano e l’arbitro decreta il rigore: dal dischetto Fumagalli non sbaglia e con un rasoterra all’angolino porta in vantaggio la Giana con il suo quarto gol in Coppa Italia.

Dopo l’intervallo rientrano in campo gli stessi 22 del primo tempo e al 1’ gol della Giana, con Pinto che in semi girata aggancia il cross dalla destra di Perna e appoggia a Fumagalli, che appoggia in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. All’8’ ancora Fumagalli lanciato a rete da Perna conclude battendo Bonucci, ma si alza la bandierina del fuorigioco. Al 10’ grande parata di D’Aniello, che di riflesso con un piede respinge la conclusione a botta sicura di Moras da dentro l’area. All’11’ primo cambio per la Giana, con Messaggi che rileva Marotta, costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare.

Al 13’ su rimessa laterale di Caferri, palla a Fumagalli che da posizione defilata prova la conclusione sul primo palo, ma Bonucci blocca tra le mani. Al 15’ triplo cambio per l’Adriese: Zupperdoni per Brigati, Forapani per Tomasi e Farinazzo per Danieli. Al 25’ Messaggi con un traversone dalla sinistra serve Fumagalli sul lato opposto dell’area: il numero 9 di prima intenzione conclude sul secondo palo, fuori di poco.

Al 26’ Previtali salva sulla linea un tiro di Ekblom, servito da Forapani. Al 31’ fuori Feruglio per Campion tra le fila dell’Adriese. Al 33’ Giana vicina al raddoppio prima con Fumagalli, tiro smanacciato da Bonucci e recuperato da Messaggi, che conclude con un diagonale che il portiere ospite respinge di piede.

Al 33’ mister Chiappella inserisce Piazza al posto di Mandelli. Al 35’ D’Aniello blocca tra le mani un tiro insidioso dalla distanza di Farinazzo e al 37’ blocca allo stesso modo un tiro analogo, sempre di Farinazzo. Al 38’ fuori Rabbas per l’ingresso di Capellari nell’Adriese. Subito dopo Ballabio lanciato a rete conclude da distanza ravvicinata, ma Bonucci gli fa scudo con il corpo e respinge.

Al 45’ punizione dai 30 metri per l’Adriese, Maniero calcia la palla in mezzo, Moras conclude dal limite dell’area, alto di poco. Al 48 Moras dal limite calcia in area per Ekblom, che svetta di testa ma conclude di poco a lato. Al 50’ cambio per la Giana, Parietti rileva Brioschi con i crampi.

(Comunicato Giana Erminio)

GIANA ERMINIO-ADRIESE 1-0

Giana Erminio (4-3-3): D’Aniello, Mandelli (Piazza 35’ st), Pinto, Fumagalli, Perna, Marotta (Messaggi 11’ st), Ballabio, Brioschi (Parietti 50’ st), Caferri, Minotti, Previtali. A disp: Pirola, Bassani, Gaye, Calmi, Gorghelli, Osagie. Allenatore: Andrea Chiappella

Adriese (4-3-3): Bonucci, Brigati (Zupperdoni 15’ st), Feruglio (Campion 31’ st), Montin, Tiozzo, Moras, Rabbas, Maniero, Ekbol, Danieli (Farinazzo 15’ st), Tomasi (Forapani 15’ st). A disp: Biziato, Martimbianco, Capellari, Moretti, Gemignani. Allenatore: Roberto Vecchiato

Direttore di gara: Fabio Cevenini di Siena. Assistenti: Alessandro Castellari di Bologna e Luca Mocci di Oristano

Marcatori: Fumagalli 45’ pt (rig.)

Recupero: 0’ pt, 5’ st

Angoli: 3-8