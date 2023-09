Niente da fare per la Giana Erminio: il Mantova passa 0 a 2

Per la 4ª giornata di campionato Serie C Now la Giana Erminio ha ospitato il Mantova, incassando la terza sconfitta consecutiva, maturata nei minuti finali.

Zacchi in porta e difesa a quattro composta da Previtali, Ferrante, Minotti e Groppelli; Marotta in cabina di regia, davanti alla difesa, affiancato da Franzoni e Ballabio; Lamesta dietro le punte, Verde e Fumagalli per la coppia d’attacco. Si parte e al 4’ primo affondo degli ospiti con Mensah che si inserisce sulla sinistra e crossa per Bani, che da posizione centrale dal limite lascia partire un tiro teso che finisce alto di poco. Al 16’ primo corner per il Mantova, ma il cross arriva direttamente nelle mani di Zacchi, pronto in uscita. Al 19’ ci prova Verde dalla distanza, con un tiro molto deciso, che però finisce alto.

Al 32’ doppia occasione per la Giana: Ballabio recupera un pallone e dal limite lascia partire un destro potente che Festa respinge con una gran parata; sulla respinta arriva Franzoni, che conclude con un diagonale che si stampa sul palo. Al 38’ Debenedetti aggancia di testa un cross dalla destra e prova a concludere, ma non inquadra lo specchio e la palla esce alla destra di Zacchi.

Al 40’ ancora Giana vicinissima al gol con Lamesta, che lanciato da Franzoni si invola sulla destra e conclude con un tiro ad incrociare che Festa con un miracolo in volo riesce a smanacciare via; sul pallone arriva Fumagalli, che di prima intenzione conclude facendo la barba al palo, ma fuori. Al 43’ Burrai da posizione centrale, dopo aver raccolto il passaggio dalla sinistra di Mensah, conclude con un rasoterra che Zacchi para a terra.

Nessun campo al rientro in campo. Si riparte e al 5’ Franzoni dalla destra crossa in mezzo per Verde, che prova con una mezza rovesciata a concludere verso la rete, ma Festa non si lascia sorprendere. Al 7’ Maggioni di testa aggancia un cross e va alla conclusione, nessun problema per Zacchi. Al 9’ Galuppini dalla destra, con un sinistro dal limite conclude di poco sopra la traversa. All’11 primo cambio del match: per la Giana entra Caferri al posto di Previtali. Al 13’ grande intervento di Ferrante su Debenedetti lanciato a rete in area: gli tocca il pallone quel tanto che basta ad allontanarlo senza fallo.

Al 20’ azione insistita del Mantova in area biancazzurra, la retroguardia di casa chiude ogni spazio prima con un bell’intervento di Groppelli su Galuppini e poi di Caferri su Mensah. Al 21’ girandola di cambi: per il Mantova entrano Bragantini per Galuppini e Bani per Muroni; per la Giana entrano Piazza per Lamesta, Fall per Verde e Barzotti per Fumagalli.

Al 28’ Fall lanciato da Ballabio si invola verso la porta, ma in extremis Maggioni lo anticipa deviando in angolo: sul cross dalla bandierina arriva Barzotti, che schiaccia di testa, ma Festa c’è. Al 30’ doppio cambio per il Mantova: Giacomelli per Wieser e Fiori per Debenedetti. Al 37’ Maggioni conclude centralmente dal centro dell’area, ma Zacchi respinge d’istinto con una gran reazione.

Al 38’ fuori Maggioni per Radaelli tra le fila del Mantova. Al 39’ è proprio il neoentrato Radaelli a portare in vantaggio il Mantova, agganciando in corsa un pallone crossato da Bragantini e concludendo in rete dalla destra. Al 40’ per la Giana entra Perna al posto di Marotta. Al 44’ è però il Mantova a raddoppiare: Fiori conclude dal limite, palla deviata sulla traversa, sul rimbalzo arriva Mensah di testa ad insaccare.

(Comunicato Giana Erminio)

GIANA ERMINIO-MANTOVA 0-2

Giana Erminio (4-3-1-2): Zacchi, Previtali (Caferri 11’ st), Ferrante, Minotti, Groppelli, Franzoni, Marotta (Perna 40’ st), Ballabio, Lamesta (Piazza 21’ st), Verde (Fall 21’ st), Fumagalli (Barzotti 21’ st). A disp: Pirola, Magni, Pinto, Francolini, Messaggi, Gotti. Allenatore: Andrea Chiappella

Mantova (4-3-3): Festa, Maggioni (Radaelli 38’ st), Brignani, Redolfi, Panizzi, Bani (Muroni 21’ st), Burrai, Wieser (Giacomelli 30’ st), Galuppini (Bragantini 21’ st), Debenedetti (Fiori 30’ st), Mensah. A disp: Sonzogni, Celesia, Cavalli, Suagher, Trimboli, Napoli, Argint, Castellani. Allenatore: Davide Possanzini.

Direttore di gara: Erminio Cerbasi di Arezzo. Assistenti: Leonardo Tesi di Lucca e Tommaso Mambelli di Cesena. Quarto ufficiale: Vincenzo D'Ambrosio Giordano di Collegno

Marcatori: Radaelli 39’ st, Mensah 44’ st

Recupero: 0’ pt, 5’ st

Angoli: 2-3

Ammoniti: Bani 21’ pt, Previtali 26’ pt, Minotti 30’ pt, Ferrante 6’ st,