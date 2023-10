La Giana Erminio non sbaglia contro il Lumezzane: il match finisce 1 a 3

9ª di campionato in trasferta a Lumezzane, dove la Giana ha trovato i 3 punti con la terza vittoria esterna.

Giana in campo con Zacchi tra i pali, difesa a 4 con Ferrante e Minotti al centro, Caferri a destra e Groppelli a sinistra; a centrocampo Marotta e Franzoni, con Lamesta a destra e Messaggi a sinistra; attacco affidato a Barzotti e Fall. Si parte con una fase di studio da parte dei padroni di casa, con la Giana che cerca di impostare il gioco.

Al 9’ il Lumezzane guadagna una punizione sulla trequarti: Pesce calcia in area, ma la retroguardia della Giana respinge e l’azione si spegne in un nulla di fatto. La partita fatica ad accendersi fino al 13’, quando il Lumezzane guadagna il primo corner della gara: cross corto battuto veloce per il pericoloso inserimento di Cannavò sul primo palo e l’appoggio a Moscati, ma l’azione si spegne con la palla sul fondo. Al 15’ ci prova Franzoni con una conclusione da fuori area, ma Galeotti si distende e para a terra.

Al 18’ ci prova due volte Barzotti, la prima agganciando un cross dalla sinistra e schiacciando di testa, con Galeotti che con un colpo di reni riesce a sventare il gol, la seconda volta pochi secondi più tardi, agganciando una palla dalla destra di Lamesta e spizzandola di testa a battere il portiere di casa, andando a segnare il suo secondo gol stagionale, il primo in campionato.

Al 20’ primo angolo per la Giana: Lamesta calcia lungo, Groppelli aggancia e appoggia per Messaggi, che dalla sinistra prova un tiro cross che Galeotti sventa d’istinto. Al 21’ però la Giana trova il raddoppio con Franzoni, che da posizione centrale dal limite dell’area va alla conclusione e, complice una leggera deviazione di un giocatore di casa, inganna Galeotti consentendo al pallone di entrare in rete per il suo primo gol con la maglia della Giana.

Al 31’ doppio cambio per mister Franzini: Dalmazzi lascia il posto a Spini e Malotti a Poledri, con il modulo che passa a 4-3-3. Poche le azioni da segnalare nell’ultimo quarto d’ora, con un’incursione della Giana in area del Lumezzane, conclusa con un fuorigioco e una dei padroni di casa nel finale, ma nel complesso sono i ragazzi di Chiappella e gestire la palla.

Al rientro in campo dopo l’intervallo mister Franzini fa un altro doppio cambio: fuori Cannavò per Kolaj e fuori anche Capelli per Basso Ricci. Si riparte e al 2’ squillo del Lumezzane con il neoentrato Kolaj, che dal limite conclude di potenza, ma Zacchi non si lascia sorprendere. Al 9’ Righetti aggancia una respinta di Caferri e di prima intenzione conclude di sinistro da dentro l’area, ma la palla è alta sopra la traversa. All’11’ punizione sulla trequarti per la Giana: Lamesta calcia in mezzo all’area piccola, dove per un soffio Minotti non aggancia.

Al 17’ Fall vicinissimo al gol dopo aver agganciato un cross dalla sinistra di Messaggi, che si era macinato tutta la fascia e aveva appoggiato la palla in area di rigore, dove Fall col piede debole ha concluso a fil di palo.

Al 20’ Ferrante di testa respinge una palla vagante davanti a Zacchi, che poi la recupera prima che finisca in angolo. Al 22’ doppio cambio per la Giana: Ballabio per Barzotti e Fumagalli T. per Messaggi. Al 23’ Lamesta recupera un pallone sulla destra e passa all’indietro per Franzoni, che dal limite conclude sul secondo palo, fuori di poco. Al 28’ terzo gol della Giana con il neoentrato Fumagalli, che in contropiede da fuori area va alla conclusione, palla sporcata da Pisano che entra in rete, per il quarto gol stagionale del numero 9 biancazzurro.

Al 31’ cambio Giana: Verde per Fall e Pinto per Marotta; per il Lumezzane Deratti per Righetti. Al 39’ per la Giana dentro Piazza al posto di Ferrante, subito decisivo sulla conclusione di Kolaj da distanza ravvicinata. Al 43’ su calcio d’angolo per il Lumezzane, Pisano di testa svetta più in alto di tutti e trova la rete dell’1-3.

(Comunicato Giana Erminio)

LUMEZZANE-GIANA 1-3

Lumezzane (5-3-2): Galeotti, Regazzetti, Pogliano Pisano, Righetti (Deratti 31’ st), Moscati, Pesce, Dalmazzi (Spini 31’ st), Malotti (Poledri 31’ pt), Cannavò (Kolaj 1’ st), Capelli (Basso Ricci 1’ st). A disp: Filigheddu, Greco, Taugourdeau, Troiani Calì, Gerbi, Ilari, Parodi, Scremin. Allenatore: Arnaldo Franzini

Giana Erminio (4-4-2): Zacchi, Caferri, Ferrante (Piazza 39’ st, Minotti, Groppelli, Lamesta, Franzoni, Marotta (Pinto 31’ st), Messaggi (Fumagalli T. 22’ st), Barzotti (Ballabio 22’ st), Fall (Verde 31’ st). A disp: Pirola, Fumagalli G., Boafo, Perna, Colombara, Corno. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Gabriele Totaro di Lecce. Assistenti: Andrea Cecchi di Roma 1 e Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo. Quarto ufficiale: Ibrahim Rashed di Imola.

Marcatori: Barzotti (G) 18’ pt, Franzoni (G) 21’ pt, Fumagalli (G) 28’ st, Pisano (L) 43’ st

Recupero: 3’ pt, 4’ st

Angoli: 3-2

Ammoniti: Malotti (L) 25’ pt, Pisano (L) 31’ pt, Regazzetti (L) 44’ pt, Moscati (L) 11’ st, Lamesta (G) 29’ st, Pinto (G) 38’ st, Fumagalli T. (G) 46’ st