Giana Erminio, che succede? Il Novara passa 0 a 1

"24ª giornata di campionato al Città di Gorgonzola, dove la Giana ha ospitato il Novara e ha chiuso la gara in dieci uomini, lasciando agli ospiti l’intera posta in palio.



Modulo consolidato per mister Chiappella, che schiera Zacchi tra i pali e Previtali, Ferrante, Minotti in difesa; a centrocampo Franzoni, capitan Pinto e Acella, all’esordio nella formazione titolare, affiancati sugli esterni da Caferri e Lamesta; in attacco Verde e Maguette Fall.



Si parte con qualche minuto di studio e al 12’ Ongaro si inserisce in un retropassaggio tra Ferrante e Zacchi e si invola verso la porta, ma Minotti lo anticipa in extremis e Zacchi salva prima che la palla vada in angolo. Al 18’ Giana in pressing, con scambio tra Previtali e Lamesta e quest’ultimo che crossa in mezzo per Fall, il quale stacca di testa e conclude verso la porta, tra le braccia di Minelli. Al 22’ destro potente ma centrale di Ongaro e Zacchi blocca tra le mani.



Al 32’ Urso sblocca il risultato agganciando in spaccata il cross dalla destra di Kerrigan e, approfittando di Zacchi in uscita, calcia al volo sul secondo palo una palla che poi carambola in rete. Al 33’ si fa vedere la Giana: Verde dalla destra crossa in mezzo per Acella, che svetta di testa ma conclude senza inquadrare lo specchio.



Al 40’ Lorenzini prova il tiro dalla lunga distanza, che Zacchi in elevazione manda sopra la traversa. Al 45’ secondo giallo a Caferri per fallo su Calcagni, Giana in 10 uomini.



Al rientro in campo dopo l’intervallo mister Chiappella sostituisce Acella con Groppelli. Si riparte e al 4’ angolo per gli ospiti, cross in mezzo e Zacchi che in elevazione blocca il pallone. Al 9’ altro angolo per il Novara, palla respinta dalla difesa che resta viva nell’azione fino a che l’aggancia Urso per concludere in diagonale, ma alto. Al 16’ primo cambio per il Novara, che inserisce Bentivegna per Corti.



Al 18’ per la Giana doppio cambio: Marotta per Pinto e Ballabio per Verde. Al 32’ esordio per Mbarick Fall, che entra al posto di Lamesta, mentre Messaggi entra al posto di Ferrante. Per il Novara entrano Scappini per Ongaro, Donadio per Kerrigan e Ngamba per Ranieri.



Al 41’ per il Novara entra Schiro per Calcagni. Giana all’assedio dell’area ospite in questo finale di gara: al 43’ contatto in area fra Mbarick Fall e un difensore del Novara, tutto regolare per l’arbitro, mentre si alzano le proteste dei giocatori biancazzurri.



Al 49’ palla in area del Novara, che dopo un batti e ribatti carambola sul braccio di Bertoncini, Giana che chiede il penalty, arbitro che lascia nuovamente correre."



GIANA ERMINIO-NOVARA 0-1



Giana Erminio (3-5-2): Zacchi; Previtali, Ferrante (Messaggi 32’ st), Minotti; Caferri, Franzoni, Pinto (Marotta 18’ st), Acella (Groppelli 1’ st), Lamesta (Fall Mb 32’ st); Verde (Ballabio 18’ st), Fall Ma. A disp: Pirola, Fumagalli, Boafo, Perna, Colombara, Corno, Barzotti, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella



Novara (3-5-2): Minelli; Boccia, Bertoncini, Lorenzini; Kerrigam (Donadio 33’ st), Calcagni (Schiro 41’ st), Ranieri (Ngamba 33’ st), Di Munno, Urso; Corti (Bentivegna 16’ st), Ongaro (Scappini 33’ st). A disp: Menegaldo, Desjardins, Cannavaro, Caravaca, Migliardi, Vilhjalmsson, Lancini. Allenatore: Giacomo Gattuso



Direttore di gara: Mauro Gangi di Enna. Assistenti: Tommaso Mambelli di Cesena e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto. Quarto ufficiale: Mattia Maresca di Napoli



Marcatori: Urso (N) 32’ pt



Recupero: 2’ pt, 5’ st



Angoli: 2-6



Ammoniti: Calcagni (N) 10’ pt, Caferri (G) 15’ e 45’ pt, Di Munno 23’ pt, Ranieri (N) 13’ st, Minelli (N) 21’ st



Espulsi: Caferri (G) 45’ pt









(Comunicato Giana Erminio)