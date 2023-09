La Giana Erminio pareggia allo scadere contro il Novara

“5ª giornata di campionato al Silvio Piola di Novara dove la Giana ha pareggiato in rimonta allo scadere, guadagnando un punto estremamente importante.

Con Zacchi a difesa dei pali e retroguardia composta dal trio Previtali, Ferrante e Minotti, mister Chiappella schiera poi a centrocampo Franzoni, Pinto e Ballabio, con Caferri sull’out di destra e Groppelli a sinistra; in attacco il duo Verde-Fumagalli. Si parte e al 1’ ci prova D’Orazio, sfuggendo sulla sinistra, a concludere sul primo palo, ma il suo tiro finisce fuori.

Al 6’ progressione della Giana con palla a Pinto, che serve in profondità Verde, ma non aggancia bene il pallone e conclude alto. Primo corner per la Giana al 14’, Fumagalli dalla bandierina calcia in area, ma dopo un batti e ribatti la palla termina in fallo laterale: la palla va a Franzoni, che passa a Caferri, appoggio per Fumagalli che dal centro dell’area piccola viene bloccato da due difensori, che davanti alla linea di porta bloccano la sua conclusione salvando Desjardins.

Al 23’ punizione per il Novara dai 25 metri sulla destra: D’Orazio prova la conclusione diretta in porta, ma la palla termina alla sinistra di Zacchi. Al 27’ ottima chiusura della difesa biancazzurra su Scappini, anticipato sul cross dalla sinistra di D’Orazio.

Ancora Scappini al 30’ riceve palla in area e si gira al volo per la conclusione, di poco alta. Al 39’ punizione centrale per la Giana dai 30 metri: Pinto calcia largo per Fumagalli, che dalla sinistra conclude con un tiro teso, che però Desjardins blocca sicuro tra le mani. Al 44’ problemi fisici per Khailoti, che non riesce a proseguire e viene sostituito da Scaringi. Primo angolo del match per il Novara al 45’: palla lunga recuperata da Calcagni, che di contro balzo conclude sull’incrocio dei pali.

Stessi 22 in campo al rientro dagli spogliatoi, si riparte e al 7’ angolo per il Novara, palla corta e poi in profondità per Scappini, che da distanza ravvicinata si gira e conclude a botta sicura, ma Zacchi respinge con il corpo e Minotti allontana. Al 13’ gran tiro di Franzoni, alzato sopra la traversa da Desjardins. Al 15’ angolo per il Novara, direttamente nelle mani di Zacchi.

Al 20’ Novara in vantaggio con Scappini, che aggancia di testa il cross dalla destra di Boccia e batte Zacchi dal limite dell’area piccola. Al 22’ primi cambi per mister Chiappella, che inserisce Lamesta per Caferri e Marotta per Pinto. Al 25’ Bagatti scende fino sul fondo e crossa sul primo palo, dove c’è Zacchi a raccogliere la sfera. Al 26’ doppio cambio per il Novara: fuori Gerardini per Donadio e Ranieri per Prinelli.

Al 28’ punizione per la Giana sulla trequarti di sinistra: Fumagalli calcia in area, deviata in angolo; sul cross esce Desjardins coi pugni. Al 33’ fuori Verde per Perna e fuori anche Ballabio per Barzotti, tra le fila della Giana. Cambi per il Novara al 36’: fuori Scappini per Rossetti e fuori anche D’Orazio per Caradonna. Al 39’ mister Chiappella inserisce Fall al posto di Fumagalli. Al 45’ pareggio della Giana con Perna, che riceve il traversone di Ferrante e devia in rete in mezzo a tre difensori, andando a segnare il suo primo gol stagionale.”

(Comunicato Giana Erminio)

NOVARA-GIANA ERMINIO 1-1

Novara (4-3-3): Desjardins, Bertoncini, Gerardini (Donadio 26’ st), Scappini (Rossetti 36’ st), Khailoti (Scaringi 44’ pt), Calcagni, Ranieri (Prinelli 26’ st), Boccia, Migliardi, D’Orazio (Caradonna 36’ st), Bagatti. A disp: Boscolo Palo, Menegaldo, Urso, Bonaccorsi, Di Munno, Corti, Catania, Savini, Speranza, Gerbino. Allenatore: Daniele Buzzegoli

Giana Erminio (3-5-2): Zacchi, Previtali, Ferrante, Minotti, Caferri (Lamesta 22’ st), Franzoni, Pinto (Marotta 22’ st), Ballabio (Barzotti 33’ st), Groppelli, Fumagalli (Fall 39’ st), Verde (Perna 33’ st). A disp: Pirola, Magni, Francolini, Messaggi, Gotti, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Simone Gavini di Aprilia. Assistenti: Cristiano Pelosi di Ercolano e Antonio Aletta di Avellino. Quarto ufficiale: Stefano Calzolari di Albenga

Marcatori: Scappini 20’ st, Perna 45’ st

Recupero: 4’ pt, 4’ st

Angoli: 3-4

Ammoniti: Minotti 4’ st, Ferrante 18’ st, Barzotti 47’ st