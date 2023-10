Non basta la rete di Fall: Giana Erminio-Pro sesto finisce 1 a 1

"L’11ª giornata di campionato vede lo scontro diretto fra Giana e Pro Sesto, con i ragazzi di mister Chiappella che conquistano in rimonta il secondo pareggio consecutivo tra le mura amiche, conquistando un altro punto e mantenendo gli avversari dietro di una lunghezza in classifica.



Mister Chiappella conferma il modulo di martedì scorso, con Zacchi tra i pali e difesa a 4 composta da Previtali, Piazza, Minotti e Caferri; Marotta e Franzoni davanti alla difesa, con Lamesta, Barzotti e Fumagalli dietro Fall, unica punta. Si parte e dopo qualche minuto di studio, al 5’ arriva un doppio angolo in successione per la Giana, ma l’azione si chiude con un fallo in attacco e si riparte dal portiere ospite.



Al 13’ Marotta aggancia una respinta dalla difesa e a botta sicura scaraventa verso la porta, ma la palla esce alla destra di Botti. Al 19’ dopo un’azione della Giana in area ospite, Lamesta con un tiro-cross manda la palla in area, ma Botti capisce tutto e blocca tra le mani.



Al 22’ Caferri sulla destra scambia con Fumagalli per servire Franzoni, che dal limite conclude di potenza, chiamando Botti alla respinta in tuffo. Al 26’ la Pro Sesto avanza in area della Giana e Bruschi, dopo aver vinto un contrasto, va alla conclusione dalla sinistra, sorvolando la traversa non di molto.



Al 31’ però non sbaglia e porta la Pro Sesto in vantaggio: Sereni sulla destra serve al centro Maurizii, che appoggia per Bruschi, il quale dalla sinistra con un tiro ad incrociare batte Zacchi, mandando la palla all’angolino. Al 42’ punizione per la Giana dai 25 metri: ci prova Lamesta, ma la sua conclusione è alta.



Alla ripresa mister Chiappella effettua un cambio, inserendo Groppelli al posto di Previtali. Si riparte e al 1’ Sereni prova a sorprendere Zacchi con un pallonetto dalla lunga distanza, ma la palla termina sopra la traversa, anche se non di molto. Al 5’ Giana vicinissima al gol: Fall dalla sinistra serve Barzotti sul secondo palo, conclusione di testa che sfuma di un soffio fuori.



La Giana alza il pressing e al 7’ Fumagalli serve Barzotti al centro, ma la palla gli rimbalza sulla schiena. Al 10’ arriva però il gol: Barzotti e Fall lanciati a rete, Botti esce, ma Barzotti lo scarta e di testa appoggia a Fall, che aggancia al volo e insacca a porta vuota il suo quarto gol stagionale. All’11’ la Giana ancora in avanti con Franzoni, che conclude centralmente con un rasoterra potente che Botti para a terra. Al 12’ primo cambio per la Pro Sesto, con Santarpia che rileva Sala.



Al 20’ secondo cambio per gli ospiti, con Bussaglia che entra al posto di Palazzi. Al 26’ cambio anche per la Giana, con Messaggi al posto di Barzotti. Al 29’ Fumagalli riceve palla da Messaggi, ripartito sulla sinistra e da posizione centrale al limite dell’area conclude a botta sicura, di poco alto.



Al 31’ Caferri dalla destra con un diagonale sul secondo palo mette la palla fuori di un soffio. Al 32’ fuori Sereni per Basili e fuori anche Bruschi per Arras tra le fila della Pro Sesto.



Al 40’ doppio cambio per la Giana: Verde al posto di Fall e Perna al posto di Fumagalli. La Giana ci prova fino all’ultimo, ma la Pro Sesto è chiusa a difendere il risultato, che rimane 1-1."



(Comunicato Giana Erminio)



GIANA ERMINIO-PRO SESTO 1-1



Giana Erminio (4-3-1-2): Zacchi, Previtali (Groppelli 1’ st), Piazza, Minotti, Caferri, Marotta, Franzoni, Lamesta, Barzotti (Messaggi 26’ st), Fumagalli (Perna 40’ st), Fall (Verde 40’ st). A disp: Pirola, Magni, Boafo, Ferrante, Pinto. Ballabio, Colombara, Corno. Allenatore: Andrea Chiappella



Pro Sesto (3-4-1-2): Botti, Toninelli, Marianucci, Giorgeschi, Gattoni, Palazzi (Bussaglia 20’ st), Maurizii, Sala (Santarpia 12’ st), Sereni (Basili 32’ st), Bruschi (Arras 32’ st). A disp: Formosa, Petrelli, Petrungaro, D’Alessio, Ferro, Marchisano, Iotti. Allenatore: Francesco Parravicini



Direttore di gara: Luigi Catanoso di Reggio Calabria. Assistenti: Benedetto Torraca di La Spezia ed Emanuele Renzullo di Torre del Greco. Quarto ufficiale: Sajmir Kumara di Verona



Marcatori: Bruschi (P) 31’ pt, Fall (G) 10’ st



Recupero: 1’ pt, 4’ st



Angoli: 4-1





: Sala (P) 16’ pt, Minotti (G) 24’ pt, Palazzi (P) 42’ pt, Mapelli (P) 33’ st, Marotta (G) 36’ st, Basili (P) 49’ st