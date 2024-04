La Giana Erminio ci prova ma non basta: con il Trento finisce 0 a 0

“Al Briamasco di Trento, poco meno di due anni dopo l’ultima volta, quel 14 maggio 2022 che decretò la retrocessione ai playout, la Giana conquista un altro punto prezioso, allungando a 9 la striscia positiva e mantenendo la porta inviolata per la settima gara consecutiva.

Primo tempo 0-0

Sul campo del Trento, mister Chiappella schiera Zacchi tra i pali e torna alla difesa a 3 con Ferrante, Piazza e Minotti; a centrocampo Franzoni, Marotta e Ballabio, con Caferri e Lamesta dìsugli esterni; in attacco Maguette Fall e Verde.

Si parte e dopo qulche minuto di studio, al 10’ il Trento conquista un calcio di punizione: Anastasia si incarica del tiro e sugli sviluppi Frosinini di testa in mezzo all’area colpisce la palla, che s’impenna e per poco non finisce in porta, ma vola Zacchi che evita il gol.

Al 12' è Caferri che trova un inserimento, entra in area e crossa, ma Russo è attento e blocca il pallone. Al 15’ lancio lungo per Italeng, Zacchi esce e lo anticipa senza patemi. Le due squadre giocano molto attente e non è facile trovare gli spazi per inserirsi. Al 30’ Obaretin controlla un pallone in area e calcia, respinto dalla difesa della Giana.

Al 38’ primo angolo del match in favore della Giana: Lamesta dalla bandierina calcia sul secondo palo, dove svetta Franzoni di testa, che però conclude alto sopra la traversa. Al 44’ lancio dalle retrovie, Anastasia e Italeng partono in corsa, ma Anastasia non controlla alla perfezione il pallone e si fa anticipare in uscita da Zacchi.

Al 46’ Minotti riesce a mettere il pallone in area, ma Russo in uscita blocca la sfera.

Secondo tempo 0-0

Dopo l’intervallo, rientrano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Si riparte e al 4’ ci prova Sangalli dai 30 metri, con un tiro diretto in porta che colpisce in pieno il palo. Al 12’ Ferrante con un grande intervento ferma senza fallo Obaretin che stava entrando in area, ma l’attaccante di casa gli frana addosso e il difensore della Giana resta a terra dolorante; costretto poi ad uscire dal campo zoppicando: al suo posto entra Corno e poi anche Messaggi al posto di Ballabio.

Al 19’ angolo per la Giana, Lamesta crossa in mezzo all’area, svetta Fall di testa, ma manda sopra la traversa. Al 23’ primo cambio per il Trento: Satriano per Frosinini. Al 25’ per la Giana entra Mbarick Fall al posto di Verde.

Al 27’ Messaggi subisce fallo da Anastasia, punizione per la Giana da posizione defilata: palla nell’area di rigore del Trento, Russo non esce bene, il pallone resta lì e poi a fatica la difesa di casa allontana. Al 32’ doppio cambio per mister Baldini: Terrani per Italeng e Vaglica per Giannotti.

Al 36’ occasione Giana, rinvio di Russo fuori dai pali, Franzoni intercetta e tenta il pallonetto, ma Russo riesce a tornare in porta e a bloccare. Al 38’ ribaltamento di fronte e gran parata di Zacchi su Anastasia lanciato a rete, angolo per i padroni di casa: sul cross, Cappelletti di testa manda a lato.

Al 44’ ancora doppio cambio per il Trento: Brevi per Di Cosmo e Pasquato per Anastasia. Al 48’ ci prova Franzoni dal limite, che conclude di poco alto sopra la traversa.

(Comunicato Giana Erminio)