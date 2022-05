Giana Erminio comunica che, dato l’esito dei playout, si sta preparando ad affrontare il campionato di Serie D 2022/23, ma se ci sarà la possibilità di una riammissione al campionato professionistico di Serie C, la società si farà trovare pronta.

Serie C

Serie C Girone A

La Giana Erminio è pronta in caso di un'eventuale riammissione in Serie C