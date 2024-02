Una buona Giana Erminio esce sconfitta per 1 a 2 contro il Legnago

"Turno infrasettimanale per la 26ª giornata di campionato, con la Giana che ospita il Legnago mettendo in scena un’ottima prestazione, ma nonostante questo sono gli ospiti a tornare a casa l’intera posta in palio.



Difesa a 4 per affrontare il Legnago, con Zacchi tra i pali e uno schieramento che vede Ferrante e Minotti al centro, con Caferri a destra e Groppelli a sinistra; davanti alla difesa ci sono Franzoni e Marotta, arretrati rispetto a Lamesta, Barzotti e Messaggi, con Verde unica punta. Partenza a razzo per la Giana, che al 2’ ha la prima grande occasione della gara: Caferri dalla destra arriva sino alla linea di fondo e riesce a crossare per l’aggancio di Verde, che di prima intenzione conclude di potenza, sfiorando il palo.



All’11’ Giana ancora vicinissima al gol: Messaggi dalla sinistra crossa in mezzo all’area per l’accorrente Barzotti, che in scivolata per un soffio non ci arriva e la palla attraversa l’area indisturbata. Due angoli in successione al 13’ per la Giana e sul secondo, battuto corto, la palla arriva a Franzoni che conclude con un tiro cross, sul quale esce in volo Fortin a smanacciare via.



Al 22’ sempre Giana in avanti, Caferri dalla distanza con un traversone mette la palla in area, dove svetta Barzotti di testa per girare a rete, ma la palla sorvola di poco la traversa. Al 26’ giro palla della Giana attorno all’area ospite, Marotta serve Caferri, che da fuori cerca la conclusione, bloccata a terra da Fortin.



Al 27’ punizione centrale per il Legnago dai 22 metri, Martic prende la mira e con un tiro potente supera la barriera e va a mettere la palla a fil di palo, battendo Zacchi con il primo tiro in porta della gara. Raddoppio del Legnago al 34’ con il gol dell’ex Rocco, con un’azione che proviene ancora da calcio piazzato: punizione dalla sinistra, traversone per Sbampato, che solo sulla destra crossa al centro, dove Rocco da distanza ravvicinata appoggia in rete.



La Giana cerca di reagire ma la difesa di casa ben schierata sventa ogni tentativo d’affondo, mandando negli spogliatoi i ragazzi di Chiappella sotto di due gol.



Nessun cambio al rientro in campo dopo l’intervallo, si riparte e al 2’ la Giana guadagna una punizione dalla sinistra dai 22 metri: Franzoni mette sul secondo palo, dove si concentra una piccola mischia che salva la porta e la palla finisce in fallo laterale.



All’11 doppio cambio per la Giana: entrano Previtali e Perna per Ferrante e Verde. Un minuto più tardi il doppio cambio è per il Legnago Van Ransbeeck per Viero e Noce per Sbampato. Al 16’ possesso palla Giana, Messaggi dalla sinistra mette in mezzo, ma Fortin blocca sul primo palo.



Al 18’ vibranti proteste della Giana per un contato in area tra Noce e Franzoni, tirato giù in area, ma per l’arbitro non c’è nulla. Al 21’ la Giana accorcia le distanze con Franzoni, che approfitta di una respinta della difesa sulla conclusione di Messaggi e con un tiro teso va a segnare il suo quinto gol stagionale.



Al 22’ doppio cambio per il Legnago: Casarotti per Diaby e Giani per Svidercoschi. Al 26’ la Giana inserisce Fall per Messaggi e Colombara per Minotti. Al 29’ Fall sulla sinistra ruba palla a Martic e va al cross, ma Fortin blocca.



Al 32’ punizione per la Giana dai 25 metri sulla destra, palla in area per Marotta che alza sul secondo palo per Colombara, il quale di testa manda di poco sopra la traversa. Al 34’ occasione per Perna, che aggancia una palla dopo un batti e ribatti in area e di prima intenzione manda alto.



Un minuto più tardi ancora Perna in area, accerchiato da tre difensori, cerca la conclusione in rovesciata, palla non di molto sopra la traversa. Al 35’ gran parata di Zacchi su Giani, palla sopra la traversa. Al 36’ il Legnago sostituisce Sambou con Motoc.



Al 39’ Barzotti di testa, Fortin blocca. Un minuto dopo Caferri sulla destra riesce a crossare in area per Perna che di petto appoggia in gol, ma l’assistente alza la bandierina del fuorigioco. I ritmi sono indiavolati e al 41’ Fall viene atterrato in area, tutto regolare per l’arbitro. Al 45’ volata di Casarotti, che sfugge diretto in porta, ma la sua conclusione termina fuori. Al 47’ fuori Groppelli per Boafo nella Giana. Scintille al termine della gara, rosso diretto a Boci."



(Comunicato Giana Erminio)



GIANA ERMINIO-LEGNAGO SALUS 1-2



Giana Erminio (4-2-3-1): Zacchi, Caferri, Ferrante (Previtali 11’ st), Minotti (Colombara 26’ st), Groppelli (Boafo 47’ st); Franzoni, Marotta; Lamesta, Barzotti, Messaggi (Mbarick Fall 26’ st); Verde (Perna 11’ st). A disp: Pirola, Magni, Pinto, Ballabio, Acella, Corno, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella



Legnago Salus (3-4-2-1): Fortin, Sbampato (Noce 12’ st), Martic, Zanandrea; Muteba, Diaby (Casarotti 22’ st), Viero (Van Ransbeeck 12’ st), Boci; Sambou (Motoc 36’ st), Rocco; Svidercoschi (Giani 22’ st). A disp: Businarolo, Tosi, Hadaji, Mazzali, Zanetti, Travaglini, Ruggeri, Buric, Franzolini, Mbakogu. Allenatore: Massimo Donati



Direttore di gara: Gianluca Renzi di Pesaro. Assistenti: Michele Fracchiolla di Bari e Umberto Galasso di Torino. Quarto ufficiale: Edoardo Borello di Nichelino



Marcatori: Martic (L) 28’ pt, Rocco (L) 34’ st, Franzoni (G) 21’ st



Recupero: 0’ pt, 5’ st



Angoli: 5-2



Ammoniti: Ferrante (G) 27’ pt, Minotti (G) 42’ pt, Martic (L) 10’ st, Zanandrea (L) 15’ st, Marotta (G) 35’ st, Donati (all. L) 44’ st, Sala (vice all. G) 44’ st, Previtali (G) 47’ st



Espulsi: Boci (L) a gara finita