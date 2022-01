La Giana Erminio trova i tre punti in casa dell'Albinoleffe

Nella 24ª giornata di campionato la Giana Erminio gioca nel nuovissimo Albinoleffe Stadium, dove i padroni di casa andati in vantaggio nel primo tempo con il gol dell’ex Manconi, nella ripresa si fanno rimontare e la Giana torna a casa con i primi 3 punti dell’anno.

Contro l’Albinoleffe mister Contini schiera Zanellati a difesa della porta e la stessa linea difensiva di domenica scorsa con Perico, Carminati, Gulinelli e Magri; a centrocampo Panatti e Ferrari, in posizione avanzata Vono, D’Ausilio e Tremolada, con N. Corti punta centrale. Si parte e il primo quarto d’ora sfila prendendo le misure da ambo le parti. Al 16’ D’Ausilio aggancia il cross di Vono dalla destra e va a servire Corti nell’area piccola, ma Rossi lo anticipa di un soffio.

Al 17’ è però l’Albinoleffe a passare in vantaggio con il gol dell’ex: Manconi sulla sinistra riceve palla, si accentra e con un rasoterra buca la difesa e mette la palla all’angolino basso, dove Zanellati ci arriva e la tocca, ma senza trattenerla. Al 21’ Albinoleffe vicina al raddoppio con Poletti, che avanza dalla destra e va alla conclusione da distanza ravvicinata, ma Perico in extremis gli sbarra la strada spazzando via il pallone. Al 25’ Manconi favorito da un rimpallo va alla conclusione di potenza da fuori, troppo centrale.

Al 26’ è il turno di Vono, che dalla destra con un gran tiro impegna Rossi in una gran parata. Al 27’ primo corner della gara in favore dei padroni di casa: palla larga, la tocca Saltarelli e Giorgione la gira verso la porta, mandando fuori di poco. Al 30’ punizione sulla trequarti di sinistra per la Giana, sugli sviluppi cross di Vono e Ferrari di testa non inquadra lo specchio. Al 33’ punizione per l’Albinoleffe dal vertice destro dell’area: Giorgione con un rasoterra conclude verso l’area, angolo. Al 42’ punizione centrale per la Giana, Panatti manda troppo alto. Al 44’ Poletti in velocità si inserisce sulla destra, Magri lo ferma al limite dell’area.

Al rientro in campo dopo l’intervallo mister Contini inserisce A. Corti al posto di N. Corti e al 1’ Tremolada ruba palla a Gusu, si invola verso la porta e conclude centralmente, Rossi para in due tempi.

Al 5’ altra occasione per la Giana: Perico serve D’Ausilio sul secondo palo, dove il numero 24 biancazzurro colpisce male e conclude alto. Al 10’ Panatti conclude in porta, Rossi para senza trattenere e A. Corti aggancia la respinta, ma calcia alto, anche se in ogni caso era in fuorigioco. Al 17’ Manconi servito da uno scatenato Poletti riesce a concludere dalla sinistra, ma Zanellati respinge. Al 18’ Gusu atterra Magri in area, sarà rigore e secondo giallo pe ril difensore seriano, che viene epsulso. Dal dischetto si presenta A. Corti, che spiazza Rossi e riporta il risultato in parità con il suo terzo gol stagionale.

Al 20’ mister Contini inserisce Pirola al posto di Carminati e mister Marcolini a suo volta inserisce Riva per Tomaselli. Al 23’ raddoppio di A. Corti sulla respinta di Rossi alla conclusione da fuori di Panatti e la Giana va in vantaggio. Al 24’ mister Contini inserisce Acella al posto di Ferrari. Al 30’ doppio cambio tra le fila dell’Albinoleffe: fuori Galeandro per Ravasio e fuori Gelli per Martignago. Al 36’ altro cambio per l’Albinoleffe: Michelotti per Poletti. Al 37’ Giana in avanti con D’Ausilio, che scambia con Tremolada, il quale va al tiro respinto da Rossi e palla in angolo.

Al 39’ doppio cambio per la Giana: dentro Colombini per D’Ausilio e dentro anche Perna per Tremolada. Al 42’ conclusione di Giorgione dal limite, fuori alla destra di Zanellati. Al 48’ Perna avanza da solo, allarga per Vono che gliela ripassa, il numero 10 conclude di prima, ma sulla traiettoria incontra Colombini.

ALBINOLEFFE-GIANA ERMINIO 1-2

Albinoleffe (3-5-2): Rossi, Gusu, Saltarelli, Ntube, Tomaselli (Riva 20’ st), Gelli (Martignago 30’ st), Nichetti, Giorgione, Poletti (Michelotti 36’ st), Galeandro (Ravasio 30’ st), Manconi. A disp: Pagno, Facchetti, Cori, Genevier, Marchetti, Zoma, Muzio, Petrungaro. Allenatore: Michele Marcolini

Giana Erminio (4.2-3-1): Zanellati, Perico, Carminati (Pirola 20’ st), Gulinelli, Magri, Ferrari (Acella 24’ st), Panatti, Vono, D’Ausilio (Colombini 39’ st), Tremolada (Perna 39’ st), N. Corti (Corti A. 1’ st). A disp: Reggiani, Casagrande, Magli, Pinto, Piazza, Bonalumi. Allenatore: Matteo Contini

Marcatori: Manconi 17’ pt, A. Corti 19’ st (rig.) e 23’ st