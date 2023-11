La Giana Erminio vince e convince in trasferta al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola D’Arda

15ª giornata di campionato in trasferta al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola D’Arda, dove in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” i due capitani, come tutti i capitani delle 60 squadre di Lega Pro scese in campo in questa giornata di campionato Serie C Now, hanno giocato con al braccio una fascia rossa con la frase “NO alla violenza sulle donne”.

Mister Chiappella torna a schierare Zacchi tra i pali e una difesa a 4 composta da Caferri, Ferrante, Minotti e Groppelli; a centrocampo Lamesta, capitan Marotta e Franzoni, mentre l’attacco è affidato al tridente Fumagalli, Fall e Barzotti.

Si parte e al 4’ si fa vedere subito la Giana con Fumagalli, che va alla conlcusione con un tiro a incrociare dopo un’azione personale, ma la palla esce di poco alla destra di Sorzi. Al 7’ Alberti corre sulla fascia destra sino alla linea di fondo e riesce a crossare, ma non c’è nessuno dei suoi a raccogliere il bel suggerimento. Il Fiorenzuola alza il pressing con un buon possesso palla, ma al 16’ una punizione dalla trequarti di Lamesta, molto profonda, chiama Sorzi all’uscita per bloccare l’azione. Dopo le prime fiammate iniziali, il ritmo si è abbassato e le due squadre non riescono a creare azioni pericolose.

Al 30’ ci prova Caferri agganciando il lancio di Lamesta, corre sulla fascia destra e va al cross, ma Sorzi capisce tutto e in elevazione blocca la palla. Al 31’ Morello scenda a sinistra e crossa in mezzo per Omoregbe, che salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa è troppo alto. Al 34’ Franzoni aggancia l’appoggio di Fall e di contro balzo conclude di potenza verso la porta, ma la palla esce di poco sopra la traversa. Passa un minuto e Caferri passa a Lamesta, che riesce a dribblare sulla sinistra e a mettere in mezzo per l’accorrente Franzoni, che non riesce a controllare la velocità della palla e manda fuori.

Al 37’ dopo un’azione del Fiorenzuola nella metà campo della Giana, Oneto riceve palla e prova il tiro dalla distanza, bello ma alto sopra la traversa. Al 36’ perfetta uscita coi pugni di Sozzi sul cross in area di Lamesta, dove c’erano 3 giocatori della Giana pronti alla deviazione. Il pressing della Giana dà però i suoi frutti al 39’, quando Caferri dalla destra dopo un dribbling insistito su due marcatori, va all’ennesimo cross e pesca Fall, che di testa mette in rete il suo 7° gol in campionato. Al 41’ Franzoni vicinissimo al raddoppio su assist dalla destra di Fall, per un soffio manda fuori.

Dopo l’intervallo mister Turrini effettua un cambio, inserendo Stronati per Oneto. Si riparte e al 6’ punizione dai 25 metri sulla destra per il Fiorenzuola, Morello crossa in area, ma Ferrante di testa allontana il pericolo. All’8’ miracolo di Sorzi sulla conclusione di Lamesta sul secondo palo, dove vola a deviare in angolo una palla frutto di un bellissimo scambio sulla sinistra tra Fall e lo stesso Lamesta.

All’11’ grandissimo gol di Fumagalli, che riceve palla da Caferri dalla destra e da fuori area con una gran conclusione manda la palla a togliere le ragnatele dall’angolino in alto alla sinistra di Sorzi, andando a segnare anche lui il suo 7° gol in questo campionato. Al 19’ ci prova Alberti con una bella conclusione, ma non inquadra lo specchio. Al 20’ doppio cambio per il Fiorenzuola: fuori Omoregbe per Anelli e Morello per Ceravolo.

Al 23’ occasione per la Giana, Fall dalla linea di fondo sulla destra mette in mezzo per Fumagalli, la cui conclusione ravvicinata viene parata col corpo da Sorzi. Al 26’ primo cambio per la Giana, Previtali al posto di Barzotti. Al 31’ altro doppio cambio per il Fiorenzuola: escono Di Quinzio per Di Gesù e Nelli per Musatti. Al 32’ fuori Fall nella Giana per l’ingresso di Verde. Al 37’ Verde aggancia un inaspettato appoggio di Fumagalli e prova la conclusione, ma Sorzi fuori dai pali, con una mano riesce a deviare. Al 41’ gran bel tiro di prima intenzione di Alberti, che aggancia un cross dalla destra e va alla conclusione tesa, ma Zacchi è pronto a bloccare. Al 44’ mister Chiappella inserisce Piazza per Minotti e Perna per Fumagalli.

Al 46’ decisiva la deviazione in angolo di Previtali in anticipo su Ceravolo, lanciato a rete. Al 49’ il Fiorenzuola accorcia le distanze con Anelli, che in mezza rovesciata aggancia il cross di Alberti e deposita in rete da dentro l’area piccola. Al 97’ su calcio di punizione sulla trequarti Di Gesù aggancia e deposita la palla in rete, ma il gioco era fermo per fallo su Zacchi; l’arbitro annulla e fischia la fine.

(Comunicato Giana Erminio)

FIORENZUOLA-GIANA ERMINIO 1-2

Fiorenzuola (4-3-3): Sorzi, Oddi, Bondioli, Potop, Suzzi, Nelli (Musatti 31’ st), Di Quinzio (Di Gesù 31’ st), Oneto (Stronati 1’ st), Omoregbe (Anelli 20’ st), Alberti, Morello (Ceravolo 20’ st). A disp: Guadagno, Roteglia, Gentile, Seck, Coghetto, Silvestro, Nava, Kenzin, Beretta. Allenatore: Francesco Turrini

Giana Erminio (4-3-3): Zacchi; Caferri, Ferrante, Minotti (Piazza 44’ st), Groppelli; Lamesta, Marotta, Franzoni; Fumagalli (Perna 44’ st), Fall (Verde 32’ st), Barzotti (Previtali 26’ st). A disp: Pirola, Magni, Boafo, Pinto, Ballabio, Francolini, Messaggi, Corno, Gotti. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Mattia Nigro di Prato. Assistenti: Cristiano Pelosi di Ercolano e Nicola Di Meo di Nichelino. Quarto ufficiale: Andrea Migliorini di Verona

Marcatori: Fall (G) 39’ pt, Fumagalli (G) 11’ st, Anelli (F) 49’ st

Recupero: 1’ pt, 5’ st

Angoli: 5-4

Ammoniti: Ferrante (G) 43’ pt, Stronati (F) 25’ st, Ceravolo (F) 43’ st, Alberti (F) 52’ st