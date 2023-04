La Giana Erminio vince in trasferta a Crema e si avvicina alla promozione

Finisce con un'altra vittoria, dopo quella in Coppa Italia, al Voltini di Crema, la 34ª giornata di campionato.

Giana schierata in campo con Pirola tra i pali, in difesa Previtali, Minotti, Colombara e Caferri; a centrocampo Ballabio, Mandelli, Pinto; trio dìattacco con Perna, Fumagalli e Fall. Il Crema prova a fare la partita ma è la Giana ha passare in vantaggio al 9' con Fall che prova la conclusione dai 25 mt e, complice la deviazione di Ricozzi, centra l'incrocio. Al 15' bella triangolazione Ballabio-Perna-Ballabio che segna, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Il Crema reagisce affidandosi ai suoi senatori. Recino conquista una punizione che Ricozzi calcia benissimo ma trova la respinta di Minotti.

Ancora Ricozzi al 21', controllo e tiro che finisce però sul fondo. Al 29' Fumagalli sfiora il raddoppio solo una gran parata di Aiolfi impedisce alla sua conclusione a giro di non finire in rete. Gran punizione di Ricozzi al 34', esce a lato di pochi centimetri. Il Crema spinge al 35' Madiotto incoccia di testa su cross dalla sinistra di Groppelli, centrale, Pirola la blocca. Ancora Pirola decisivo al 38' sul tiro dal limite di Cerri che il numero 1 biancazzurro alza in angolo. Il raddoppio della Giana arriva nel momento migliore del Crema, al 41' su punizione Fumagalli la mette sotto la traversa, Aiolfi nulla può.

Inizia subito sfiorando il gol il secondo tempo della Giana, al 7' conclusione di Fumagalli dal limite, deviazione di un difensore, ma Aiolfi con un piede riesce a mettere in angolo. Il Crema non molla e pur non riuscendo a rendersi particolarmente pericoloso pressa e si porta spesso dalle parti dell'area biancazzurra. La Giana la chiude al 29' con un gran gol di Ballabio che dopo un uno-due con Perna entra in area piccola mette a sedere il portiere e segna il terzo gol. Il Crema accorcia le distanze al 43' su rigore con Gallo, il fallo di Colombara su Silvestro. Al 46' Brero di testa sfiora il palo alla destra di Pirola sull'ennesima bella punizione di Ricozzi.

(Comunicato stampa)

Giana Erminio (4-4-2): Pirola, Mandelli (Lamesta 20’ st), Pinto (Marotta 28' st), Fumagalli, Perna (Calmi 36' st), Ballabio, Colombara, Fall (Messaggi 22' st), Caferri, Minotti (Piazza 35' st), Previtali. A disp: D’Aniello, Bassani, Gaye, Brioschi. Allenatore: Andrea Chiappella

Crema (4-3-1-2): Aiolfi, Cerri, Groppelli (Nesci 36' st), Ricozzi, Bajic, Brero, Bignami (Tosi 39' st), Melchiori, Recino (Gallo 6' st), Madiotto (Colonna 12' st), Meleqi (Silvestro 20' st). Diaconu, Grassi, De Milato, Lovaglio. Allenatore: Gustavo Aragolaza

Direttore di gara: Gianluca Catanzaro di Catanzaro. Assistenti: Fabio D'Ettorre e Stefano Carchesio di Lanciano

Marcatori: Fall 9’ st, Fumagalli 41’ pt, Ballabio 29' st, Gallo (rig.) 43' st

Recupero: 1’ pt, 5’ st

Angoli: 5-2

Ammoniti: Previtali 16’ pt, Colombara 32’ pt, Ballabio 44' pt, Minotti 20' st

Espulsi: nessuno